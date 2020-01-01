“总有新眼光”斯柯达新速派媒体体验日

背景：

新速派是上汽斯柯达的，一款集设计科技，细节匠心，品质安全于一体的“灵动人性精品中高级轿车”，需要全新的活动形式和沉浸式体验，来展现产品的精巧设计和品牌的文化沉淀等特色卖点。

南京四方艺术园区由矶崎新、斯蒂文霍尔、普利茨克奖得主王澍、妹岛和世等20余位国际顶尖建筑大师倾力打造，能呈现全球独一无二的人文景观。

洞察：

市场目标人群渴望“追逐有品质的格调人生，实现精致新轻奢生活”，结合“不忘初心，与时俱进，革新创造”的品牌理念，产出“做自己的旁观者，发现被忽略的可能，以新的眼光探索世界美好”的核心创意，连接一系列活动细节真正打动消费者，引发共鸣，促进用户自发分享，同时培育品牌信任度。

执行：

活动以沉浸式体验为主，设置了产品讲解会、静态、夜间拍摄，斯柯达新速派品牌之夜、试驾分享会和自助晚餐。活动场地精巧韵致，车展与园区相得益彰；舞台设计独具格调，契合斯柯达水晶切割设计美学；精心晚宴布置、极致味蕾享受，布拉格与现代文化交相辉映；全方位五感浸入、展现视听盛宴，将科技高度融入设计之美。





效果：

南京四方艺术园区展现艺术和建筑美的同时，能略去城市喧嚣，让人沉浸在当地文化特色中，与新速派设计美学理念完美契合，处处都蕴藏着文化沉淀之美。现场斯柯达领导、先后三批重要媒体共同体验了斯柯达新速派的科技精巧，并深刻见证了她与独具韵致的国际顶尖艺术园区的灵魂呼应。这次媒体体验日是对斯柯达新速派精神的完美演绎：“抽离自我，用不同视角，审视过去，追寻未来”。