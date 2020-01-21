有道词典笔洗脑广告，复刻金曲《好运来》

原标题：有道词典笔又双叒叕来洗脑了，据说买了就能好运来

啥都别说，先把片子看啦～

有道词典笔 第二弹《好运来》

没错，还是他们这一家，看～他们来了！

如果你已经看完网易有道词典笔这支春节促销广告，此时此刻，我相信你的脑海里一定会响起这样的旋律：

好运来那个好运来，好运来充满喜和爱……

别着急，这旋律并不能轻易在脑海中抹去，据说多看几遍就好了。

01

精准洞察目标人群

元旦刚过，春节将至，一波接一波的跨年促销、年货节大促轮番来袭，谁还没在折扣、津贴、跨店、满减中苦苦挣扎过，你还记得双十一的津贴公式吗？

尤其是年轻的爸爸妈妈们除了要为了买买买而算算算，还要面对孩子的课业辅导。

别哭，小编都知道。

不过有道词典笔认为新年促销就应该直接一点，不复杂，简单点：“免费送”、“退全款”。

试问有什么能比“免费”二字更迷人呢，这支杀掉直接简介都广告，能在短时间里迅速吸引消费者注意，并且在洗脑的歌声中了解并且记住，产品利益点，从而刺激消费者的购买需求

敲黑板，记住了吗？

“免费送”“退全款”成功吸引了大家的注意力。

得知消息的爸爸有点疯狂。

02

促销也可以很好玩

众所周知周知，年轻的爸妈们辅导孩子写作业，真是“太南了”，除了直戳用户内心，引发用户的共鸣，更是一个全社会都在讨论的话题：

你看辅导孩子的爸爸的发量前后对比。

故事是这样开始的：

据说“过年有道词典笔免费送啦”。

先是大写的惊讶，后来事情就不受控制了，爸爸妈妈来一段双人舞。

妈妈人美，词典笔退全款心里更美。

03

风格延续，自成一派

有道词典笔延续以往的复古风格，继上一支刷屏作品《开学家长联盟》再出续集，将复古沙雕进行到底，用原来的配方，选一组熟悉的旋律，带来一场回忆杀，给老旧的内容赋予新的含义，吸引更多用户对品牌的注意力，让用户出乎意料得发现，“哎呦，怎么又来给我洗脑了！”

新年进步20分，有道词典笔退全款，你真的不来买一支吗？

当～当～当～当～向大家隆重推荐第二版本，导演剪辑版，更加还原《好运来》原有的韵味，以及增加了腾格尔式唱腔。

再来和祖海老师的《好运来》MV比较一下：

下面请欣赏，有道词典笔2.0第二弹——复刻《好运来》导演剪辑版。

有道词典笔 第二弹

精彩的幕后花絮，迎着清晨，我们大队人马驱车前往片场。

做车上补个觉，却不自觉被这一缕微光吸引。

熟悉的客厅里，赵导给演员讲戏。

这是别人家的孩子，再看看自己，哎。

爸爸的脱发装，化妆老师做了整整两个小时。

片场熊孩子：“我不会算，我太南了！”

几次合作，大家早就有了默契——

美术老师，你看啥呢？

副导演小姐姐、小哥哥是不是越拍片越有精神。

工作中的摄影小哥哥笑容最灿烂。

赵导～赵伯祚，还真哪里都能睡呀。

春节了，祝大家新春快乐，拜个年～

2020 Happy New Year

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