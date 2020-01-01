汰渍×任嘉伦悬疑微电影，还原侦探本色

一遍遍重复的“盗窃案”新闻，一件神秘的蓝色大衣，一部分丢失的记忆……它们之间究竟有怎样千丝万缕的联系？

近日，汰渍携手品牌大使任嘉伦推出微电影《锦衣神探》。片中，汰渍化身破案神器，协助锦衣神探任嘉伦找回那段沉睡的记忆，以重拾锦衣卫本色。同时也借此来凸显汰渍的品牌理念“本色不变”。

第一集《沉睡的记忆》

锦衣神探神秘消失，全市的离奇案件越发增多，真相愈发扑朔迷离。

此时，一起盗窃案件引起了主角任嘉伦的注意。

他意外发现，监控留下的画面里，嫌疑人身穿一件蓝色大衣，而这件大衣恰巧刚刚在他面前出现过。

那么，这背后究竟暗藏什么玄机？

第二集《锦衣之谜》

任嘉伦拾起大衣，企图在上面寻找到一丝线索，以解开重重谜团。

然而，这件大衣几经波折，上面早已沾染了各种污渍。要想发现深层秘密，必须要将污渍去除。

因为只有去除了这些假象，才能还原案件的真实本色。

第三集《本色揭秘》



果不其然，任嘉伦在洗净的大衣上发现了一个重要信息：411。

这个数字究竟代表什么呢？

随后，他想到了家中似乎有个房间，门牌号正是411。

此时，真相好像越来越近了。

房间因许久未打开，早已遍满灰尘。任嘉伦发现，眼前的一切都在与梦里的画面重合。角落里有些暗淡的蓝色大衣、布满痕迹的线索墙……

这是以前的自己吗？锦衣神探？

原来，在一次事故中，任嘉伦丢失了记忆，从此误以为自己就是个普通人。

但是，城市里的离奇案件并没有因为他的失忆而变少。为了不让情况恶化下去，他的助理设下一个局，希望他可以尽快找回记忆，继续破解谜案，以保护城市安定。