美的微电影《回家吃饭》，春节暖心上线

原标题：一场提高家电业审美的春节营销战役

作为中国人最为重视的重大节日，每一年的春节营销都是品牌角力的修罗场。但是，在流量和数据的评价体系之外，能够真正为品牌留下些什么的，才是有价值的营销。

从近年的《啥是佩奇》《三分钟》大热开始，各大品牌争相圈地微电影“贺岁档”。今年有一部片子一开年便迅速在全网大火引起了行业的注意，它就是美的生活小家电的《回家吃饭》。

作为他们和抖音600万级别达人“我有个朋友”的联袂之作，该片刚刚上映便迅速在抖音和豆瓣形成了热门话题，也同时拉开了美的生活小家电“回家吃饭”新年营销的大幕。





联名豆瓣从内容到产品定制

聚焦中国式“回家吃饭”

美的生活小家电发现，长大的儿女和父母其实缺乏深刻的沟通。对于含蓄而不善表达的中国人而言，他们的关心、爱意、原谅、鼓励等千言万语，往往都藏在一句“回家吃饭”里。“回家吃饭”是中国人特有的沟通方式。

当越来越多人的回家吃饭像春节一样变成了一年一度，美的生活小家电站出来提醒用户，不能等到过年才想起回家吃饭，普通的日子同样值得并且必要回家吃饭。在同步上线的《食色志》电子杂志里，还通过小家电再现了12道大众记忆里的经典家常菜，用有故事的美食，唤醒“回家的诱惑”。

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而与豆瓣联名的日历，更是巧妙地将12个美食故事延伸到了与用户生活息息相关的周边产品。在普通的366个日子里，创造了12个“回家吃饭日”，如同设置了回家吃饭的“闹钟”，也向用户传递这样一种态度：生活不只是翻过日历，让普通日子变得特别的定然是：常回家吃饭。



当每一年的新年营销充斥众多“人造感动”，美的生活小家电从一个“中国式”洞察出发，不仅进行内容输出，更把内容延伸到了产品，把营销变成了与用户的情感互动，自然更能引发广泛共鸣。



一组烟火气的品宣海报

传递国民品牌的关照态度

当国人一年一度的春运归家旅途开启时，美的生活小家电又适时发布了一组特别的春节海报。用6个场景，6 句文案，接起了一个游子归来、回家吃饭的故事。 在这些海报里，当街角、巷口、菜场、厨房这些具有烟火气的场景铺陈在我们面前时，那种想要回家吃饭的念头，不由得从我们脑海泛起。同时也用记录和还原的方式，再现了当下中国人的市井生活，继而传达了“料理交给科技，时间留给生活”的品牌理念。

回家吃饭之

归途

游子历尽千帆

我们回家吃饭

回家吃饭之

巷口

旧味心心念念

我们回家吃饭

回家吃饭之

街角

棋局不见不散

我们回家吃饭

回家吃饭之

菜场

菜场满载而返

我们回家吃饭

回家吃饭之

厨房

锅里热火朝天

我们回家吃饭

回家吃饭之

除夕

餐桌团团圆圆

我们回家吃饭

这是美的生活小家电做“回家吃饭”系列的第二年。就着两次传播回看品牌过去 40 年间一步步融入中国家庭的过程，它其实也是一个逐步丰富产品线、为中国用户提供日常料理生活解决方案的过程，而每一年内涵不断丰富的“回家吃饭”，都是在为品牌资产做有效积累。

以用户思维为基底

国民品牌的IP突围捷径

一个稳扎稳打的小家电品牌，凭什么可以把营销玩出不一样的境界？作为中国家电界的领军品牌，面对不断洗牌的市场，美的生活小家电，给出了他们的答案：用户。 食色IP清晰定位为美的生活小家电与用户沟通的生活方式平台。打开食色IP就像打卡了一个高质量的朋友圈，除了让人期期有惊喜的线下跨界餐厅，同时打通线下、线上。线上的《食色志》电子杂志作为给年轻人的美好生活提案，以优质的内容与用户对话。

怀着“料理交给科技，时间留给生活”的品牌初衷，2020年食色IP还能为小家电行业的营销贡献多少新的惊喜，着实值得期待。