美的全国供暖计划，让爱不冬眠

听说过维护正义的“复仇者联盟”，也听说过打打闹闹一起冒险的“银河护卫队”。

不知你有没有听过呆萌暖心的“新年别冻队”？

生活在极地的熊小美一家，就是“新年别冻队”的初始成员——

这个联盟的成立缘由，竟是因为熊小美的一个转学同伴而起。

可爱的小仓鼠自从搬来极地，就无时不刻在和寒冷作斗争，甚至连运动都没法让他暖起来。

将一切看在眼里的熊小美，回到家中，家里被温暖的空气所包围着，于是她打算将家里的“暖气”运送给她的小伙伴。

用书包装下暖气；

和加入送暖气的哥哥熊起，灵机一动用保温杯收集暖气；

孩子气却没有成功的送暖行动尝试，用爱温暖了小仓鼠的内心，而熊爸和熊妈作为孩子们的后盾，也想用给孩子的新朋友送去温暖，一根长长的暖气管，从家中将美的无风感空调的暖气源源不断传输到小仓鼠家中。

这个新年，小仓鼠的家里充满了欢笑和温暖。

而新年别冻队也由此成立，“让所爱不再受冻”是新年别冻队的创始宗旨，也是美的无风感空调借由可爱的IP熊小美一家，温暖世界，让爱不冬眠的品牌愿景。

其实，这已经不是熊小美一家第一次送温暖了，在2年前，自从熊小美家族的CNY特别campaign“爱不冬眠”启动以来，连续3年，都在用暖心动画，讲述新年被温暖的群体和故事。

每一年春节，向来是众多品牌的营销必争之地，而美的无风感空调，在这3年间，连续启用萌系IP“熊小美家族”玩转春节营销，用消费者更愿意关注的方式，萌萌的动画和脑洞百出的暖心创意，在寒冷冬天温暖每一个新年和每一份团聚。

除了一脉相承的可爱动画，更是打通了线上传播和线下互动，熊小美家族走到线下，增加消费者互动和品牌好感度。

而自此以后，春节营销，有了一份萌萌的暖心期待，熊小美家族又会带来什么可爱的惊喜，让爱不冬眠呢？