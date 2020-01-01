菜鸟联合闲鱼，办了一场“大山里的艺术展”

阿里巴巴旗下菜鸟品牌，联合闲鱼，发起“大山里的艺术展”项目，结合菜鸟驿站“旧物回收“的业务形态，以及”社会创新设计“的创意思维，为大凉山的孩子打造了一场旧物新意艺术展。

大凉山地区的困乏，众所周知。当地的很多孩子缺乏最基本的学习和生活用品，虽然社会各界会向这里捐赠许多旧衣旧物，但是这些东西未必能满足孩子们的生活需求、也未必会让孩子们喜欢。

公益不止是捐钱捐物，也可以是捐赠智慧、启迪意识……所以菜鸟和闲鱼发起“旧物新意SmART Gifts For Kids”计划，联合十几个设计师，利用菜鸟驿站联合闲鱼回收的旧物，按照孩子们的心意进行改造设计，让它们以艺术的方式呈现，在大凉山爱慕小学打造了一场“大山里的艺术展”。

在孩子们眼中，这些经过设计师奇思妙想改造过的物品，散发着神奇的魔力，他们也从中获得启发，原来凭借大胆新奇的创意和自己的双手，就可以变旧为宝，把收到的捐赠旧物变得更加实用、更加可爱。对于这群孩子，这也许是他们人生中第一次看到艺术展，这也许是他们新的一年收到的最SmART 的礼物”。

值得一提的是，项目邀请到近几年社交媒体比较当红的设计师Yui Takada合作，他为艺术展设计了颇具个人风格的四张海报，当海报张贴在大凉山荒僻的小学校园里，似乎有一种违和的荒诞感，又有一种天真气质的契合感。

在设计界，Yui Takada被认为是「新丑风（New Ugly）」的代表，他本人并不完全认同，他称自己为「全丑」，追寻的是丑陋本身、是错误本身，他说“我希望这么解释：我们的思考方式，容易被各种经验禁锢而僵化。希望自己不要变成老顽固，对年轻人的新思想都能用赞同的态度推一把。”

Yui Takada，平面设计师、艺术总监。株式会社Allright代表。1980年生于东京。毕业于桑泽设计研究所。曾就职于good design company，后于2006年成立“Allright Graphics”。2007年成立“Allright Printing”。同年参与创建“PAPIER LABO.”。东京造形大学副教授。