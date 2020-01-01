京东物流民俗公益活动：年味相伴，温暖同行

说到过年，大家总能提起各种中华传统的民俗手工艺活动，剪窗花、吹糖人、捏面人……对于人们来说，中华传统的民俗手工艺承载着深厚的历史文化，洋溢着浓浓的年味，在新春佳节里，人们总用传统的民俗手艺表达人们对节日的美好祝愿，让年变得更加传统、更加温暖。

2019年10月，京东物流给北京文华小学的孩子们带去了一次特别的艺术体验。

而在新年来临之际，京东物流又给孩子们带去了一次传统民俗手工艺活动体验，带孩子们提前感受年味的氛围，让孩子们体验中华传统的年味，让年过得更有氛围，也让一些过年不能回家的孩子们无论在哪里都能够感受到过年的热闹与温暖。





栩栩如生的面人、喜庆的红剪纸、亲手画的红灯笼、晶莹剔透的糖人、甜到心里的糖葫芦……这一件件传统手工艺品给孩子们带来无限温暖，传统手艺人们耐心得向孩子们讲解手工艺品的制作，孩子们认真听着传统手艺人的讲解，跟着手艺人一步一步得亲手完成人生中第一件传统民俗手工艺品。

01

这是我第一次剪纸

你们猜猜我剪的是什么

02

这是我捏的小黄鸭

过年带回家给妹妹玩





03

哇，好多糖人啊

等轮到我，我要吹只小老鼠





04

等我下次再来

我们要给彼此一个大大的拥抱



除了这次热闹的传统民俗手工艺活动，京东物流联合奥克斯空调还给学校送来了空调，希望孩子们能够温暖过年。在这个寒冷的冬日，京东物流把最传统的年味带给最可爱的孩子们，希望这份心意能够陪伴孩子们在新的一年里健康成长，也希望这次活动能给孩子们带来美好的回忆，年味相伴，温暖同行。