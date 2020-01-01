京东818“超能星机队”内容营销

背景说明：

电商造节玩法经历多年发展，成为攫取流量不可或缺的手段之一。此次项目为第十五届“京东818手机节”电商营销，“818”是京东通讯S级战略项目之一，也是继“618”与“双11”之间的电商大促节点，手机作为京东旗下重点品类，营销必然为重中之重。

新片场营销在八月份这个花样这个花样纷呈的暑假档，打了一场漂亮的硬核之战，以优质图文种草、多种创意互动、硬核广告视频输出等形式将“京东818手机节”IP落地，并强势宣告，电商造节，引发品牌、消费者互动。同时协助京东通讯完成全域曝光、重点突破，多种声音传递“硬核”理念，充分联合KOL内容共创为品牌手机提高曝光、积累用户、输出价值观，达到品效合一的目的。

营销策略：

2019年进入KOL带货时代，在818在这个自带网感的节日里，京东手机特邀了7位不同领域的跨界玩咖，集结科技、运动、旅行、极限、科普、游戏、摄影等不同领域的深度内容共创，并于各大短视频平台、新媒体平台进行宣发。

站外多点击破之外，所有宣发内容都在站内落地、承接流量。不仅在818手机节内容会场、京东私域、京东视频等多个频道同时上线“818手机节”的内容，还结合京东APP首页下拉的视频问答创新玩法，基于京东手机大数据锁定精准用户人群，用一套漂亮的营销组合拳，将流量握在手里、实现“好看又能打”的种草转化。

同时，京东手机更在行业精准科技媒体——数字尾巴上设立分会场，以PGC文章为引导，结合#上半年新机扒一扒#、#做个硬核玩家#、#5G#等相关热点话题引发用户热烈讨论，以PGC带动UGC释放话题影响力，让消费者各寻所爱，各有所聊。

创意思路：

A、打造“超能星机队”，达人形象IP化

联合7大达人及结合爆款新机特性打造“超能星机队”，为广大消费者深入浅出地“八一八”最近热门的手机，让大促在最开始，就有了专业化、趣味化的气息，更符合年轻人的胃口。

B、＃做个硬核玩家＃内容共创跨平台种草

适逢开学季，多个厂商都蓄力发布新机，5G更是如火如荼吸引消费者注意力，京东手机洞悉这股全民科技迷的趋势，深度沟通用户需求，与北石同学、蛋蛋解说、迪仔、Thomas看看世界几个不同领域的硬核跨界达人分别根据自己的领域场景制作了不同的风格视频形成“做个硬核玩家”系列短视频，切入消费者兴趣点。

BY北纬遨游者 北石同学，像跳伞一样令人惊艳的一加7 Pro

C、“5G追踪”超硬核视频，专业性强输出

打造硬核科幻广告《5G追踪》，从创意策划到制作执行，全方位展现“5G”技术实际运用，为即将到来的“5G”高峰充分预热，同时展现京东手机内容专业性，强化用户认知。

《5G追踪》：

市场反馈：

在话题造势层面，PGC、BGC带动了营销声量，加上优质的UGC内容自主发布，使得这一波操作不同于以往的品牌的自嗨，更有品牌、KOL和用户的多点内容贡献，带动整体话题传播。

覆盖两微一抖，7大共创内容44位自媒体KOL参与话题互动。截止至8月23日，站外总曝光量高达1.6亿，视频播放量2450.2万；#做个硬核玩家#话题阅读量：8248.7万，互动总量：21.9万，整体站外用户口碑反应好，形成良好的互动氛围。