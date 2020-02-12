开心消消乐，套路很深

前段时间开心消消乐拍了一支短片，剧情曲折反转，开始以为只是单纯想骗人哭，没想到喝了一碗鸡汤，然后还莫名地被喂了一波“狗粮”，不看到最后永远猜不出结局，套路好深。

视频前半段开篇就是一个不修边幅、胡子拉碴的中年男子找人借钱，借到别人见到他不是轰他走，就是撒腿就跑的地步。从几个人的对话中可以看出，他已经找人借过很多次钱了。

这里没有解释他为什么找人借钱，但可以看出他非常着急用钱，为了打消对方的顾虑，他主动把房产证拿出来抵押，对方迟疑着没接，他诚恳且急切地催促“拿着吧”，那双眼睛里充满了祈求和卑微。

回家的路上，儿子知道他把房产证抵押了，指责他这么做“没有意义”，他固执地下车，走路回家。借钱到底要干什么，没说。

镜头只在这里埋下一个伏笔，一大袋子药水，可见家里有病人，谁生病了？也没说。

可是等他到家后，并没有看到有人生病，只见他一个人忙碌地煮饭，洗衣，自言自语，还拿着话筒唱歌，怪异的行为很是让人费解。

邻居们集体找上门来说他扰民，他连声道歉，态度十分谦卑，短片到这里依然让人摸不着头绪，有些没有耐心的观众估计会觉得没意思就不看了。

但是，转折终于出现了，当他疲惫又落寞地坐回到椅子上，对面床上躺着已经成为植物人的妻子，看到这里，前半段所有的谜团都有了答案，借钱是为了给妻子卖药，唱歌是为了唤醒妻子。

他叫崔玉宝

2019年

他把妻子最喜欢的歌

唱了一万八千遍

很多时候

他已经忘了

什么叫开心

崔玉宝的生活像极了很多人当下的生活，苦涩、艰难、困境重重、不被人理解。正当观众感叹他的遭遇时，奇迹出现了，妻子醒过来了。崔玉宝像个孩子似的，一边喜极而涕，一边向妻子诉说心中的委屈和苦楚。

他们都说你好不了了

让我不要管你了



我每天都跟你说话



我买了卡拉OK机



你知道我哪里会唱歌嘛



连词都记不住



人家邻居都来找我、骂我



说我是神经病



我带你到处去耍



我知道你喜欢吃火锅的嘛



正当人们为崔玉宝的坚毅和付出感动、流泪时，旁边响起，还没有从伤痛中抽身而出的观众，被猝不及防地灌了一碗鸡汤。

开心就是

不顾全世界的反对

坚持做一件事

然后就真的实现了

而且，更让人想不到的是，一款游戏闯入眼帘，这是开心消消乐的广告！果然不看到最后根本猜不到结局。

今年春节假期因为疫情而延长，很多人不能出门，选择玩游戏打发时间，多款游戏服务器因此崩了，开心消消乐这支广告，虽有强打鸡血的痕迹，但是在人们无聊到发慌的日子里，没有加剧人们的焦虑情绪，也没有找流量明星或者游戏玩家，反而十分走心且接地气的用一对夫妻的故事传递正能量。同时，品牌也通过短片中家人之间不抛弃、不放弃的精神鼓励人们，没有过不去的难关，坚持下去总会有实现的那天。