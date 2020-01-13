【新世相 x 长城汽车】访谈纪录片《向上人生》

两个月前我问，如果能和平行宇宙的自己通话，你最想说什么？

有个男孩很坚定。

“不管你做什么样的决定，都不要后悔。

一个女孩哭了。

“今天是失去妈妈的第 66 天。平行宇宙的你，告诉她，很想她，多抱抱她。”

还有个女孩很平静。

“我确诊得抑郁症已经 11 年啦。我知道以后会越来越好。放心。”

之后，我们做了迄今为止最浪漫的一件事：

把 50 位读者的 50 句语音，装进一枚真正的火箭里，从海上发射到了太空。

现在，这 50 句话被卫星运载着，正在离地球表面 600 公里的宇宙循环播放。

它们会和《东方红》《贝多芬“第五交响曲第一乐章”》披头士的《Across the Universe（穿越苍穹）》一起，以无线电波的形式，永远存在于太空中。

有 4 个读者航行了 252 海里，去海上观看了这次火箭升空。你可以看看下面的视频。

我还问了另外 15 个人，想对平行宇宙的自己说什么。

看完挺开心的。我们对未来的信心，永远比遗憾多得多。

有些遗憾啊

你就别再错过了

01



那个揪我头发的男孩，

暗恋我一整个青春。

@蒹葭

高考结束以后，

一个初中男同学给我发了一条信息：

你的马尾还那么短吗？

我回答说已经留了长发。

他说，一直想揪，一直没揪到。

突然明白这个家伙暗恋我一整个青春，

而我却以为每次的目光相撞只是偶然。

图片来源：《那些年，我们一起追的女孩》

02

别太听妈妈的话，

她早晚会花式催婚的。

@瑶 22岁

18 岁的瑶啊！

别太听麻麻的话，胆子大一点！

喜欢的男孩要去追。

麻麻现在说“学习才是最重要的”，

但上了大学她就会改口

——“找对象才是最重要的”。

然后就会开始各种花式催婚，

所以去做一些你认为对的事吧。

03

别急着谈恋爱，

你真正的老婆，还在小升初。

@小陈的小李 27岁

18 岁时考上大学。

终于可以名正言顺谈恋爱了，

那时候希望有个女朋友。

现在27岁了，

发现我老婆比我小7岁。

麻烦不要再着急找女朋友了，

你真正的老婆现在刚刚小升初。

04

那个没和你说过话的男生，

才是你未来的老公。

@小林君 27岁

我是 27 岁的你。

想对平行时空 18 岁的自己说：

别想着高中喜欢的男孩了。

你们班一个没和你说过话的男生，

和你报了同一所大学。

后来你们恋爱了，

现在已经结婚了，

在喜欢的城市，

马上就要拥有自己的房子。

05

没考上梦想的医科大学，

但往后的人生一样精彩。

@邵多莉

考医科大学是我最大的梦想，

但我的物理成绩烂透了。

离临床医学专业差了不到 40 分。

每次路过医科大学都会后悔到流泪。

现在 9 年过去了。

我成了一个老师，

虽然没有成为救死扶伤的医生，

但我可以培养很多很多未来的医生。

图片来源：《3年A班-从此刻起，大家都是我的人质-》

那些我完成不了的事

交给你了

06

那次他喝醉给你打电话，

可惜你错过了。

@Ritzzz 25岁

21 岁的那一年，

你有过一次和他离彼此最近的机会。

那天参加完婚礼的他，

醉酒给你打了电话。

可刚好那一天，

你结束了一周紧张的期中测验，

昏睡了过去，

错过了那些电话和短信。

也许有些瞬间，

错过了就永远不能再重来。

好消息是，现在你们还是彼此的好友。

25 岁的你，也有了自己很爱的人。

图片来源：《code blue》

07

麻烦你上班第一年少吃点，

因为减肥太不容易了!

@酸溜溜

如果遇见的是上班第一年的自己，

我一定要郑重警告她：

我知道加班需要营养，

但不要每次都点 50 多块钱的煲仔饭，

不要吃完一顿烧烤后再配一份蛋炒饭。

上班减肥真的好辛苦啊！

08

稳住，别秃。

@小云 30岁

大概从 25 岁开始，

每次洗完头，都能看到地面上一团头发。

之前买过防脱洗发皂，防脱药水，

甚至还买了假发片。

导致现在打开我的淘宝，

出来的尽是各种防脱发产品。

其他的事情也没啥好说的，

好或坏，都是我们需要经历的。

唯一想说的，就是：

少熬夜，少掉点头发。

稳住，别年纪轻轻就秃了。

09

高考那天，

千万别喝那瓶酸奶。

@懒羊羊