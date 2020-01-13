【新世相 x 长城汽车】访谈纪录片《向上人生》

两个月前我问，如果能和平行宇宙的自己通话，你最想说什么？
有个男孩很坚定。
“不管你做什么样的决定，都不要后悔。
一个女孩哭了。
“今天是失去妈妈的第 66 天。平行宇宙的你，告诉她，很想她，多抱抱她。”
还有个女孩很平静。
“我确诊得抑郁症已经 11 年啦。我知道以后会越来越好。放心。”
之后，我们做了迄今为止最浪漫的一件事：
把 50 位读者的 50 句语音，装进一枚真正的火箭里，从海上发射到了太空。
现在，这 50 句话被卫星运载着，正在离地球表面 600 公里的宇宙循环播放。
它们会和《东方红》《贝多芬“第五交响曲第一乐章”》披头士的《Across the Universe（穿越苍穹）》一起，以无线电波的形式，永远存在于太空中。
有 4 个读者航行了 252 海里，去海上观看了这次火箭升空。你可以看看下面的视频。
我还问了另外 15 个人，想对平行宇宙的自己说什么。
看完挺开心的。我们对未来的信心，永远比遗憾多得多。
有些遗憾啊
你就别再错过了
01
那个揪我头发的男孩，
暗恋我一整个青春。
@蒹葭
高考结束以后，
一个初中男同学给我发了一条信息：
你的马尾还那么短吗？
我回答说已经留了长发。
他说，一直想揪，一直没揪到。
突然明白这个家伙暗恋我一整个青春，
而我却以为每次的目光相撞只是偶然。
图片来源：《那些年，我们一起追的女孩》
02
别太听妈妈的话，
她早晚会花式催婚的。
@瑶 22岁
18 岁的瑶啊！
别太听麻麻的话，胆子大一点！
喜欢的男孩要去追。
麻麻现在说“学习才是最重要的”，
但上了大学她就会改口
——“找对象才是最重要的”。
然后就会开始各种花式催婚，
所以去做一些你认为对的事吧。
03
别急着谈恋爱，
你真正的老婆，还在小升初。
@小陈的小李 27岁
18 岁时考上大学。
终于可以名正言顺谈恋爱了，
那时候希望有个女朋友。
现在27岁了，
发现我老婆比我小7岁。
麻烦不要再着急找女朋友了，
你真正的老婆现在刚刚小升初。
04
那个没和你说过话的男生，
才是你未来的老公。
@小林君 27岁
我是 27 岁的你。
想对平行时空 18 岁的自己说：
别想着高中喜欢的男孩了。
你们班一个没和你说过话的男生，
和你报了同一所大学。
后来你们恋爱了，
现在已经结婚了，
在喜欢的城市，
马上就要拥有自己的房子。
05
没考上梦想的医科大学，
但往后的人生一样精彩。
@邵多莉
考医科大学是我最大的梦想，
但我的物理成绩烂透了。
离临床医学专业差了不到 40 分。
每次路过医科大学都会后悔到流泪。
现在 9 年过去了。
我成了一个老师，
虽然没有成为救死扶伤的医生，
但我可以培养很多很多未来的医生。
图片来源：《3年A班-从此刻起，大家都是我的人质-》
那些我完成不了的事
交给你了
06
那次他喝醉给你打电话，
可惜你错过了。
@Ritzzz 25岁
21 岁的那一年，
你有过一次和他离彼此最近的机会。
那天参加完婚礼的他，
醉酒给你打了电话。
可刚好那一天，
你结束了一周紧张的期中测验，
昏睡了过去，
错过了那些电话和短信。
也许有些瞬间，
错过了就永远不能再重来。
好消息是，现在你们还是彼此的好友。
25 岁的你，也有了自己很爱的人。
图片来源：《code blue》
07
麻烦你上班第一年少吃点，
因为减肥太不容易了!
@酸溜溜
如果遇见的是上班第一年的自己，
我一定要郑重警告她：
我知道加班需要营养，
但不要每次都点 50 多块钱的煲仔饭，
不要吃完一顿烧烤后再配一份蛋炒饭。
上班减肥真的好辛苦啊！
08
稳住，别秃。
@小云 30岁
大概从 25 岁开始，
每次洗完头，都能看到地面上一团头发。
之前买过防脱洗发皂，防脱药水，
甚至还买了假发片。
导致现在打开我的淘宝，
出来的尽是各种防脱发产品。
其他的事情也没啥好说的，
好或坏，都是我们需要经历的。
唯一想说的，就是：
少熬夜，少掉点头发。
稳住，别年纪轻轻就秃了。
09
高考那天，
千万别喝那瓶酸奶。
@懒羊羊