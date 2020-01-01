饿了么的新广告，文案也太香了！

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现在的品牌拍视频，真是花样多！

五芳斋的无厘头、支付宝的走心、京东的沙雕、华为的脑洞大开……

而像饿了么这种类型的广告，还是少见。甚至可以说是一支“色香味俱全”的视频。

特别是在文案上的描述上，把这些食物都给写活了，还花了不少心思，为食物作诗。

我们先来品品，这些让人心动的文案。

厨艺之道，一半在厨，一半在艺

厨师的刀，是画家的笔，乐手的弦

片、切、割、削

食材重获新生妙手生花，味蕾绽放

食材不会说谎清远鸡的滋味

你细细尝一口是雨露甜

一口是花草香不染尘烟

身自清远，回味愈悠长

鱼片煮熟最多15秒

不能慢手艺成熟要用20年

不能快心越慢，手就越快

快慢之间，时间流走，好味积淀


甘脂如玉

浓汤胜金金玉交辉

至鲜至美

莜面烹饪

三生三熟脱粒一生

炒制一熟研磨二生

和面二熟搓面三生

蒸制三熟三生三熟

鸿运当头这是一屉好莜面

独有的历炼

一锅精挑细选的五脏六腑

煮他个酣畅淋漓七荤八素

再加一点挑三拣四的坚持这味道

独一无二

相信不少人，看完视频中的六道美食，第一个反应是不是想要亲自品尝一番？

尝一尝这六道色香味俱全的人间美味，是不是真的如同这些文案所言，让人赞不绝口。

而这六道美味的菜品，其实是大有来头的。分别来自于北京、上海、广州、深圳、杭州五所城市的六家知名餐馆的拿手招牌菜。

眉州东坡招牌毛血旺、旺顺阁红葱头焗清远鸡、溪雨观酸菜鱼、绿茶鸡汤石锅豆腐、西贝西红柿浇汁莜面、京味斋牡丹烤鸭


饿了么在这支视频中，除了可圈可点的文案之外，还采用了定格动画的展现形式。

在这种形式的呈现下，既能让每道菜品都有了充分的展示时间，同时也能给视频营造出一种趣味感。更有趣的是，饿了么还特意在食材上添上了一些人物表情。

原本普普通通的食材，瞬间也有了生命力，活蹦乱跳地在锅碗瓢盆中摆动，让人一看怪可爱的！

当然了，这支视频的细节之处，还不止这些。

饿了么每一道菜品出现时的背景设计，还融合了六大城市的地标建筑，如北京故宫的重檐角楼、杭州西湖的三潭印月等等，一时间这些著名的旅游景点，也变成这六道菜品的背景板。

那为什么会出现这样一支动画片呢？

临近春节之际，每个品牌都在积极地准备着新年礼物，作为美食平台的饿了么，同样也是如此。

基于年货节的节点，饿了么就专门打造了一场“星选一城一年味”限时1元购的年货节活动。

并且还在众多商户中，挑选出了识别度高，门店覆盖广的优质商户，比如说在视频中出现的这六大商户品牌，共同策划了这场「招牌菜1元吃」的活动。

既然是一场年货节活动，自然是要为商户品牌获取了更多关注和曝光度。

所以，饿了么充分挖掘商家招牌菜品的美食及人文特色，最后选择以这种定格动画配文案的形式，对参与活动中的食物进行宣传。


意在给人视觉上带来食欲的同时，也能让此次年货节的活动，多些人情味和趣味。

其实这并不是饿了么第一次拍摄这种类型的「动画片」。
在2019年3月份，正值万物苏醒的春天，饿了么星选应景应时，推出“星鲜季”。
并且联合云海肴、眉州东坡、热辣生活、旺顺阁、京味斋等五家商户，拍摄了这一支“春味正好，不时不食”主题广告。

在这支广告中，同样也是围绕每一种食物为主题，创作出符合它们的拟人化故事。

《云海肴：汽锅鸡》
三个小时
蒸出一锅不加水的好汤
心意，同样不加水
 
《眉州东坡：豌豆尖汆丸子》
 
凌晨采摘 4点上路
在你赶早高峰之前
我已跨过巴蜀十万高峰

《热辣生活，麻小外卖：麻辣小龙虾》
 
吃虾之前请务必洗手
我干净了一辈子
给我的牺牲一点尊重

《 旺顺阁：鱼头泡饼》
 
都说人类身体的完美比例是九头身
我一个头就占了身体的十之八九
真让人头大啊

《京味斋：春笋烧口蘑》
 
冬藏厚礼 诚心以待
一声惊雷 破土而来
每一口 都是春天
 

饿了么这组文案，与上面这组文案，也是有着异曲同工之妙。先营造出清新的画面感，再以这一系列朴实而有趣的文案，让人感受到食物其实也有着趣味的一面，充满着活力。

不得不说，通过这种突破传统手法的表现方式，其实是更能获得年轻人的注意力，产生共鸣。
而在这一过程中，也是在为品牌提升好感度，营造出品牌有趣会玩的一面。

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