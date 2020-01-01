2018年各大品牌愚人节整蛊招数大揭秘！你中招了吗？

4月1日是愚人节，在这个可以一本正经胡说八道的节日里，各大品牌都努力使尽“洪荒之力”借势营销，借助愚人节为消费者的娱乐锦上添花，又将提升自身品牌效应做到“润物细无声”。昨天，你中招了吗？现在，就让我们一起来看看各大品牌的创新玩法 。







QQ浏览器：“识你所见”增强版







愚人节当天，QQ浏览器宣布将推出“识你所见”增强版，引导用户全方位透视世界。用户只要在QQ浏览器首页下拉，对着所需鉴定的人/物扫一扫，就能识别出所需信息。不管后天修饰还是天生丽质，一扫看穿！智能识别，让真包假鞋，无所遁形！还能鉴别真假土豪、预测恋爱保质期、识别楼盘现有库存及真实均价，仿佛可以识别全世界。







最重要的是，还能通过手相识别，一键辨识事业运、恋爱运、婚姻线，帮助你实现命运重生！比算命师傅科学，比家世背景靠谱，比基因更强大！















点评：虽然这是一个“异想天开”的技术，但是在愚人节当天真的有人用QQ浏览器来识别爱豆是否整过容，只是扫来扫去，才发现这原来只是QQ浏览器愚人节跟大家开的小玩笑。这说明，QQ浏览器非常好地洞察到了人们乐于探查“真相”的心理诉求，为“识你所见”功能做了一次全面推广。当然，扫不了人，还可以通过QQ浏览器扫花草树木，变身“植物达人”呢，照样很炫酷。而且，随着AI技术的发展，相信也许过不了多久，以上高能“扫一扫”也许真的会变为现实。







腾讯翻译君×腾讯叮当：全球首款AI语言暴力消除胶囊







要说愚人节最会开脑洞的品牌，新兴的智能语音翻译App腾讯翻译君肯定算一个。4月1日，腾讯翻译君联合腾讯叮当发布了一支正能量十足的黑科技视频。







视频中，“全球首款AI语言暴力消除胶囊”问世，这款胶囊打破了AI固有的机器形态，而是以独特的AI翻译分子结构存在，进入人体后能够直接控制人脑对接收到的外界暴力信息进行识别和降噪，并在0.01毫秒内自动将其转化成正能量信息回传给大脑，从而降低语言暴力带来的伤害，建立更和谐顺畅的沟通环境。比如老板对员工的谩骂会变成加油鼓励，爸爸对儿子的咆哮会变成言语安慰，路怒族对行人的恶言相向也会变成好言相劝。















点评：之所以让这个创意上榜，是因为它不仅黑科技范儿十足，脑洞够大，极具愚人节的“娱乐精神”，更因为它站在了社会价值的高度上——彻底消除语言暴力、建立更和谐的人类沟通环境，看完了竟然有点儿小感动和小激动呢，可以说是愚人节营销里的一股清流了。另外，视频也从品牌价值观层面传达了腾讯翻译君和腾讯叮当对于人工智能翻译技术的未来应用愿景，小编又要忍不住为鹅厂的黑科技打Call了。







百度：宠物面部识别系统SAFI







在人工智能领域布局多年的百度在愚人节当天，公布了最新的研究成果：SAFI（犬类面部识别）。正如视频中所展示的那样，宠物狗通过 SAFI 技术，可以自己给自己喂食、自由进出门禁、收取快递与购买商品并支付。















点评：宠物主人们发来贺电！百度作为一家科技公司，“期望将这种美好，与你我他，还有它，一同分享”。可以说，这次百度愚人节推出的愚人 SAFI 技术不仅有趣，还十分有温度、讲情怀，也很好地推广了百度人脸识别技术。不过，萨摩、哈士奇们怎么办，怕是要把主人的钱都花光，房子车子都要用来抵债还钱了吧？！如果百度未来真的要开发这项技术，记得考虑不同狗狗的捣蛋杀伤性哦。







支付宝：Block 7区块链喷漆







支付宝4月1日发布了一款神器——Block 7区块链喷漆。从官方流出的视频来看，这款产品是由蚂蚁金服技术实验室打造，只要将Block 7喷涂在汽车周身，喷漆中的颗粒会自动结合成纳米管，表面形成纳米级电路，以此来感应和采集车身数据，生成不可修改的唯一区块。事故责任判定和定损理赔一秒完成，职业碰瓷一秒拆穿，还能发起路权请求，以及转让自己的路权来获得便利，再也不用担心堵车！















点评：很明显，这只是支付宝在愚人节开的玩笑，但已经引得一票网友浮想联翩，显然吸睛成功。若能从此能避免碰瓷，还能解决拥堵，真是很希望这个科技成功。







腾讯公司：AI生态养鹅







因QQ企鹅形象，而被外界一直冠以“鹅厂”之名的腾讯爸爸，这次大手一挥：决定办个真正的鹅厂来养鹅！目前筹备近两年的“AI生态鹅厂”已在贵州贵安新区完成项目主体建设，预计于年内投产运行。







程序员一出手就知有没有！为了有效管理鹅的成长，程序员小哥哥决定纳入：鹅脸识别技术一秒识别鹅的身份；腾讯翻译君鹅语翻译打破人鹅语言障碍；腾讯觅影技术对鹅病早筛早查早诊早治……另外与星巴克合作的鹅屎咖啡、云养鹅也在紧张开发中。















点评：很多小伙伴居然相信了鹅厂这个玩笑，毕竟不务正业的网易，在养猪的路上越走越远了，不是？从鹅厂这波宣传来看，腾讯论自我调侃能力，也是杠杠的，誓要不负“鹅厂”外号，把愚人节玩得贼溜。







美团：AI硬件产品B-BOX







美团在愚人节推出了一款名为Better-Box的人工智能产品，该产品集AI大数据运算及全息3D投影功能于一体，具有全息投影、音箱、智能助手等多项功能。举个例子，如果你女朋友没时间陪你过情人节，你想跟他一起吃烛光晚餐、看电影、唱k，你只要直接把B-BOX放在桌子上，投影出一个虚拟的伴侣即可，甚至还能和你聊天、缓解尴尬气氛。















点评：美团决心解救单身狗？但是跟智能虚拟伴侣聊天、吃饭，在旁人看起来，会不会更尴尬？ 不过，居然有小伙伴说期待呢，毕竟这比起海底捞那个毛娃娃，虚拟伴侣能够更好地实现陪伴啊。







以上就是本年度愚人节最佳创意特辑，无论是对用户的洞察还是表现方式，都堪称业界标杆。尤其是在愚人节推出的这些黑科技，假如未来可以实现，将为日常生活带来更多便捷、促进社会和谐发展。期待不久的将来，这些黑科技就可以变为现实，造福人类。