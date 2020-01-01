斯柯达新速派媒体体验日：总有新眼光

7月16日，“总有新眼光”斯柯达新速派媒体体验日在南京四方酒店成功举办。上汽斯柯达领导、媒体朋友们相聚在国际顶尖的艺术园区，共同揭开斯柯达新速派的神秘面纱。

新速派是斯柯达旗下集人性科技、灵动设计于一体的“精品中高级轿车”，深刻蕴含着斯柯达逾百年的求新求变的品牌基因。

在不断变化的触媒环境下，消费者对营销的“抵抗力”日益加剧，CCG如何精准洞察目标人群，运用科学高效的营销策略，为品牌主提供一场接着一场既有创意又能落地的营销服务？带着这个思考，小编带你走进斯柯达新速派媒体体验日，或将为您找到想要的答案。

一、始于洞察、精于创意

完成客户营销目标的前提就是洞察，将洞察的内容转化为创意，通过创意生产出优质内容，才能真正打动消费者引发共鸣，在促进用户自发分享的同时培育品牌信任度。

首先，此次活动独具韵致的场地选择，与新速派设计美学理念完美契合，处处都蕴藏着文化沉淀之美。园区内不仅能够欣赏到当代艺术和建筑空间之美，也能脱离城市喧嚣，沉浸在当地文化特色之中。

同时CCG依托对品牌和用户全面的认识和理解，充分运用时间、地点、用户感受，在场景营销中成功与来宾建立起情感连接，提升用户线上线下活动的价值和体验，满足年轻人群对个性化氛围的追求。





二、沉浸式体验

全方位五感浸入、突破传统的体验模式，科技、乐趣配合顶级的视听盛宴，更凸显品牌的轻奢质感。通过利用大屏幕和桌面投影构成的空间来交替出现数字图案效果，营造画面互动的效果。以场景的巧妙变换，和动静结合的表现形式将新速派的设计外观及产品亮点得以展现。

三、极致的味蕾感受

布拉格与现代文化融合的味蕾探戈

四、连接内心的触动

在触达受众后，互动形式的创新、媒介的选择都是达成连接的营销方式。精心的晚宴布置、惊喜的出场方式、趣味的互动演绎、震撼的光影效果，每一处都以用户的体验为考量，以科技的高度融入设计之美，用更智慧的解决方案传递斯柯达“为用户带来惊喜感”的核心品牌价值。

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结果思维、基于品牌策略的创意逻辑、执行的高效性一直是CCG的服务精神核心，随着客户群体的个性化以及市场大环境趋于数字化的改变， 如何打通营销行业生态，通过精准人群定向、创意内容与执行策略合力完成营销目标，一直是CCG所追求和探寻的。