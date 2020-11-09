十一音乐系列短片：不管在哪里，只要有音乐就好

前段时间，我们接到这样一个有意义的项目：

由十一音乐发起的#不完美计划#——不同音乐人打破各种隔阂与芥蒂，用真诚、实验的态度，一起合作创作出不为流量只为音乐本身质量的作品，于网易云音乐平台合作发行。目的是在音乐沦为次级娱乐的当下，号召大家更多的去关注音乐本身。

而我们要做的就是，希望能够就此，给这个项目创作一些（每条对应一首合作音乐）针对音乐本身的、有趣的、面向大众的公益短片，作为此次项目的开启预热。

接到brief之后，我们就开始思考，到底现在大家是不是越来越不再好好听歌了？音乐对当下的我们来说，究竟意味着怎样一种娱乐？连听歌这样一件事情都需要公益拯救了吗？

在今年某一期《乐队的夏天里》，导师们在讨论音乐时发出这样的感叹：现在人都不给新歌机会。的确当下用来娱乐的东西令人眼花缭乱，不过选择越多，我们花在选择上面的时间就越多。好多人打开手机，只是在切换不同的app，拿听歌来举例，就是不停的切歌。可这不是音乐的问题，音乐当然不需要公益宣传，只是我们娱乐音乐的方式有必要被提醒或者作为一个话题拿来大家一起探讨一下。

于是，想来想去，我们还是想说通过一些大家听音乐的场景洞察，去引导大家发现，也许音乐在我们生活中不太被提及，但它就像空气一样不可或缺，我们应该珍惜每一种音乐所带给我们的陪伴、治愈、情绪释放、化解问题……等一系列作用。

因为，不管在任何场合或环境里，只要音乐响起，所有问题就会慢慢被融化，让人不由感叹一声#音乐就好#。这就是我们要传达的主题理念。

下面请大家欣赏一下拙作（限于预算关系，我们的制片人、art化身导演、剪辑师，开开心心玩起来，一手in house包办）。

《司机》

每一天，是什么在支撑你怀着怎样一种心情，持续一天的忙碌？

可能你周围很嘈杂；可能怀着某些心绪难平；也可能枯燥无聊千篇一律的事情让你想放空……

聆听音乐是一种束缚下的解放，让你感到自由。总而言之，生活不能没有BGM。





《夜宵》

音乐人Matzka和新晋脱口秀明星何广智联袂演绎——当坏心情撞上更糟糕的境遇，也许一首歌曲“下肚”后，无论一天如何，总能报之以歌。

《收音机》



都说年轻人最能接受新事物？或许老年人才更宽容，更喜欢接纳年轻的东西。不信把自己爱豆的新歌播给爷爷听，偷偷的看他什么反应。





《教爸爸跳舞》

长大之后才发现大人们越来越会顾左右而言他。明明很喜欢，却又常常抓住关于你的某个细节去夸赞，背地里偷偷下功夫以备随时博你喜欢。

《睡觉》

不管早睡还是晚睡，伴着音乐入眠才是真正的睡眠习惯。即使早上妈妈动静再大，也吵不到你的美梦。

更多短片有兴趣可去微博搜索#不完美人生指南#话题。每个短片对应一首音乐人合作的新歌（是那种你意想不到的合作cp），好像拆盲盒一样，蒸蒸蒸蒸的“音乐盲盒”计划了。