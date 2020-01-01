日清联名热血动漫，《海贼王》变成青春校园风

2019年是人气动漫《海贼王One Piece》的20周年，动漫迷纷纷向这部经典致敬时，日清发起了与《海贼王》联动计划，推出”Hungry Days”青春系列。此次合作，日清先后发布了四支动画广告，邀请日本漫画家洼之内英策进行人物设计，为一系列海贼王角色绘制出了清新校园风的形象。

在大航海路上漂了这么多年的他们，如果也有一段青涩的高中生活，那会是怎样的？

日清×海贼王联动广告 预告篇

Hungry Days系列广告，为《海贼王》里的角色换上了现代高中生的身份，联想出了一个与《海贼王》截然不同的平行世界，但基于这个假设开始的新故事，依旧是关于“蔚蓝、炎热和冒险”的。

目前先后发出共四支广告，前三支为个人篇，分别围绕着《海贼王》中个别的主要角色展开故事；第四支最终回与前三支的个人故事不同，主要是复刻动漫中的名场面，众多角色一齐释出，个个都穿上了校服。

Zoro 索隆篇

索隆，17岁，高中生。梦想是成为世界第一剑豪。

在全国锦标赛中，他输给了同样是高中生的米霍克（Mihawk）。从那时起，索隆便一直练习，无论上课还是休息。

索隆的青春围绕的是一句誓言：“我再也不会输了”。





Nami 娜美篇

娜美，17岁，高中生。梦想是成为航海士。

为了梦想，她不停地兼职，不停地学习。她想要更多，可越是拼命就越无助。

娜美的青春是关于求助：“谁来帮帮我……”





Bibi 薇薇

薇薇，17岁，高中生。

她和很好的伙伴们一起度过了一段高中时光，现在她要转学了。她怀念那些一去不复返的美好，又担心就这样与伙伴们走散。

薇薇的青春是等待重逢：“也许有一天我们还会再相遇，到那时你们还会叫我好朋友吗？”

《顶上骑马战篇》

校园运动会：

运动会，高中最热血的“顶上骑马”比赛开始了。

参赛的选手各分阵营，全力血拼战斗的画面激烈，名场面纷纷出现。





Hungry Days系列广告一经发出，官方就引导大家注意人物之间的关系，以及藏在细节里的彩蛋。



来源：cupnoodle.jp

此外，日清官网上还发布了更多人物新形象的特写——

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