快手春晚发十亿红包全案复盘

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工作以来，从没经历过如此慷慨又如此难捱的假期。很多人已经忘记了今天是周几，忘记了和同事们面对面讨论午饭吃什么的日子，更忘记了忙碌是什么滋味。

因此，我们带着怀念的心情回忆起上个让我们忙到绝望的项目。希望以此找回些广告人的状态 —— 大年三十儿，宜团圆吃饺子，和看春晚拿快手红包。为了让每一个红包都能落入大家的腰包，我们制作了一首红红火火的红包金曲@全国观众：

一、看春晚、分10亿，只在快手APP

群星携手国漫天团跨次元营业


奶娃萌音的三太子cut

二、一个有KTV味的创意

Brief很简单 —— 传递快手春晚派发十亿现金红包的信息。

因为是在春晚饭桌上让大家看到，所以要有年味儿。要刺激TA下载快手，所以要凸显十亿红包。

因此，我们选择改编既是春节神曲又是招财金曲的《财神到》，并邀请到豪华的明星阵容演唱。为了让你听了就想跟着唱，还贴心地内置KTV同款歌词。

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是不是瞬间就有内味儿了？

三、开年就预定行业几个最

简简单单brief，熬夜头秃执行路。谁曾想，遵纪守法的广告片后，竟有违反广告法极限用语的几宗最：

1、投放最多

请欣赏贯口《快手春晚广告投放频道》：

除了央视，有湖南、江苏、北京、浙江、江西、安徽、山东、辽宁、黑龙江、重庆、东方、东南卫视……地方台有广西综艺旅游频道、安徽经济生活频道、湖南潇湘电影频道、湖南电视剧频道、浙江电视台教育科技频道、海南文旅频道、贵州公共、辽宁广播电视台经济频道……

 

保证你一直换台，也能无缝衔接看完广告。就算你放下遥控器出门躲清净，也能在高速路、公交站、候车厅各个地方与红彤彤的广告牌们一回生二回熟。

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2、版本最多

平面MR的版本多如牛毛，不提各大APP开屏、Banner和户外大牌的尺寸和板式，光是明星KV就有8张。

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视频则有15s单人版、45s和60s综合版，还有「歌词有10亿」版和「歌词无10亿」版。还有明星ID，单人就得录制十几个版本。

3、导演最多

短短60s的广告片，不但大腕云集，还导演扎堆儿 —— 广告片导演大黄、剧情片导演黄渤、言情片导演周杰伦还有动画导演饺子。4位导演通力合作导了一出十亿大片。

4、美术最累

毕竟，春晚广告里的所有视觉：大到返屏和压屏。

琐碎到某明星的眉毛不对称、某明星的耳朵太大……都需要一双双操劳的巧手去美化。


拖着老寒腿，火热加班中

5、执行最上头

熬夜不洗头都只是洒洒水，这个项目举全公司之力，还是遇到了各种想得到和想不到的困难。


北上顺义大兴的工厂，南至TOPic广州分公司

南北同事齐心协力折磨机器，打了数百张样。


悲催姐妹花冒着凛冬寒风查看媒介实地效果


写圣诞卡片时，被洗脑的尔康企图洗脑他人


文案化身“盯字户”，以一字不差背出法免信息为荣


6、要感谢的人最多

感谢客户快手市场部的倾力支持。一同加班爆肝一个多月，他们除了盯打样、盯修改、还要连续看五次春晚彩排，最后还要在直播现场的特写镜头里笑出声来，太不容易了。


“2020春晚最上镜观众”热搜安排

感谢导演大黄、拍摄制作公司融合舞飞、后期公司 —— 上海的cc和北京的if，拍摄有诸多限制，后期工程量又巨大，以及突发状况不断，但大家一一克服，最终让快手红包歌在千家万户中响起。

还要感谢制作公司剑阁Jingle为快手春晚视觉付出的辛劳，在四家后期执行公司被我们折腾跑掉后，依然愿意接下这颗烫手山芋，为我们不分昼夜交出水准线以上的成品。

没有一个冬天不可逾越，忙碌的春天一定会如约而至。

经此一“疫”，我们也将抱着感恩之心继续服务带给我们忙碌的各位客户。也只有各行各业开足马力地忙起来，才能让社会尽快恢复秩序和生机。

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