抖音 | 你的艺术细胞，都藏在这座DOU艺之城里了 by …

随着复工期的到来，

大家终于陆续走出了家门。

回望漫漫隔离期，支撑我们的，

正式是国民宅家标配——刷抖音。

被国民艺术家们占领的抖音，不仅可以教你下厨房，讲段子，

还能帮你提升艺术修养。

于是，我们为DOU艺计划建造了一座艺术城，

来测测你的艺术细胞有没有提升~

码上测一测你的艺术家潜质





DOU艺计划



关于DOU艺计划

一直以来，抖音都是快乐源泉般的存在，每个人都能在其中获得化解无聊的养分，同时也为许多来自民间的宝藏艺术家提供了施展才华的舞台。为了鼓励更多人加入其中，抖音联合书法、舞蹈、影视、建筑、戏曲、音乐、绘画、雕塑八大艺术门类的权威机构，发起了“DOU艺计划”，构建全民美育平台，让人人都是艺术家。

年前我们接到了抖音“Dou艺计划”团队的任务：希望通过一支H5来召集这八大艺术门类的“隐形艺术家”。创意同学在狂刷抖音过程中，发现上面真的潜藏了许多身怀绝技的民间艺术家，比如把苹果画得以假乱真的画家，双手可以同时写对联的公园书法家，还有喜欢把胡萝卜改成乐器的蔬菜演奏家……原来每个人都有潜在的艺术基因，只是需要一个彰显才华的舞台。

于是，我们决定为Dou艺计划造一座集合了八大门派的“艺术之城”。用户进城，可以根据喜好自行选择感兴趣的艺术门类，通过回答几道有艺术深度的问题，来挖掘出自己潜在的艺术天赋。

Key Visual

首页的大场景，是此次H5的重头戏，让八大艺术门派的小舞台错落勾勒出抖音的符号。设计风格上，主美选用了当下备受追捧的金属轻奢质感和马卡龙配色，把各具特色的艺术主题场馆进行了视觉上的统一。每个小场馆都经过不下五轮的精（tui）心（fan）雕（chong）琢（lai），充分融入了各艺术门类的特点，可以说是“小有乾坤”了。

来逛一逛DOU艺之城中的每个场馆吧！

DOU斯卡剧院

又到了暴露阅片量的时候了





鬼斧神工雕塑馆

万物皆可雕，别说你只会“沙雕”





一出好戏大戏园

浑身是戏的你，请登台！





精舞门

没法出门蹦迪的你，一起就地起舞8





可劲造建筑院

谁还没在地标建筑下打卡拍过照呢~





灵魂画室

是你吗？灵魂画派第十八代传承人





妙笔生花书法班

还记得你上一次写毛笔字是多久之前吗？





开口跪音乐厅

日常被抖音神曲洗脑，一不小心就唱出来





艺术的问题，艺术地回答



内容上，各门类的测试题中结合了不少刷新“艺术观“的抖音梗。

在形式上，我们尽可能选用音频和图片元素，提升可玩性与趣味性。

反正不是微软雅黑就对了

画得跟真的一样好吃！

好聪明的中国人，好优美的中国话

我的气质大概是四个选项Remix一下

报告为证，搞艺术也可以很专业



在结果页的呈现上，为了照顾到各类人的独特气质，让艺术身份鲜活起来，我们结合了几十种不同的维度来描述艺术身份和潜能，专业的描述，让你拿着这份认证报告，就可以直接抖音出道。

逛完这座城的你，

是不是已经找到了自己的艺术人生？

那么，抖音见吧！