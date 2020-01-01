网易严选樱花季：一切如常，才是生活理想！

刚过去的这场隔离中，代表希望的樱花成为了很多人的期待，那是人们心中的春天。当生活在慢慢回到正常的样子，我们才发现，原来平淡寻常的生活，如此珍贵。

近日，网易严选推出樱花系列公益活动——集39款樱花公益系列商品助力美好生活，并发布了一支视频，邀请武汉人袁弘配音，纪念这个来之不易的春天，更将商品部分销售额捐献给武汉大学教育发展基金，用于新冠肺炎的防控，感谢为这个春天到来付出努力的每个人。

一切如常才是生活理想





视频文案

冬天从这里夺去的

春天会交还给你

—— 海涅 2020年的春天 终于来了

樱花再次如期绽放

在这之前，这座城市很静 也很闹

被按下暂停键 也被按下快进键

每个人都在用自己的方式战斗

每个人也都在努力经营生活

我们在不平常的日子里 格外想念平常

一次寻常的陪伴

一顿不太奢华的饭菜

一杯普通的奶茶 当樱花再次如期绽放

那些逆行离家的人 听到欢迎回家

那些为武汉拼过命的人 看到城市不再停摆

那些曾被忽视的习以为常

成为最大的向往

这个春天我们 终于发现

一切如常 才是生活理想 网易严选樱花公益系列

让生活回归 让春天美好如常

疫情尚未完全结束，我们或许无法去武汉看樱花，但每一款樱花公益商品，都能把春天带到你家里，点亮生活的每一个角落。让我们一起传递温暖，传递樱花希望。

海报

01

不落之樱珍珠母贝项链

曾经平凡的日子此刻犹如宝石般熠熠生辉。在缤纷落英中，你是不慎跌落脖颈却永不凋零的樱花。

02

樱樱猫硅藻土吸水地垫

在春意盎然的房间里，慵懒地沏一壶茶，看着自家的猫在脚边撒欢，享受这一刻的宁静。

03

樱花浪漫刺绣全棉四件套

在繁忙的工作之后，一头栽进粉色的温柔梦中，拥抱着清凉的夜色，在梦的长河里荡漾。

04

日本淡墨之樱线香沉香

每一段香味的背后都是一次有趣的回忆。点起一缕沉香，记住此时此刻的心情。

05

韩国樱花香氛清新牙膏

藏在口罩背后的，是精心度过的人生。或许每天戴着口罩的模样是相似的，但凑近的时候才发现，今天的你是樱花味的。

06

新疆长绒轻软樱花毛巾

没有什么比柔软的毛巾更接近春天了，温暖细腻的触感像是终于落入床边的第一缕晨光，抓住了就不想松开。

07

日本美浓烧樱花茶具三件套

虽然见面的日子晚了一些，庆幸的是彼此的期待没有落空。“嗨，好久不见。”

08

樱花泡泡洗手液

在阳光下拎开水龙头，看清冽的流水哗哗往下，漫不经心地搓出一手的泡沫，同时收获阳光和春天的味道。

心意邮局

网易严选还联合武大青年志愿者协会，共同设计了纪念款限量明信片和快递箱，在严选购买产品的用户即有机会获得限定樱花款快递箱、明信片，随订单快递随机发放。

并在网易严选线下店限时开张“樱花美好邮局” —— 网友既可以在线留言说出自己的牵挂，由网易严选打印出来做成明信片，投递到武汉和湖北的快递中，也可以亲自前往线下店选择有温度的手写明信片，传递温暖。

户外广告

同时，网易严选还在杭州市西湖区中心商场附近的湖滨银泰上线了一波“复工广告”。

除广告大屏，网易严选还推出了其他场景的“复工系列广告”，投放到深圳、广州、北京等各大城市的公交站牌，细数生活中的小事，呼吁人们珍惜日常。

01

春已到

终于又能送娃上学了

我们的大促也“复工”了

02

春已到

终于又能坐地铁了

我们的大促也“复工”了

03

春已到

终于又能坐公交了

我们的大促也“复工”了

04

春已到

终于又能加班了

我们的大促也“复工”了

05

春已到

终于又能堵车了

我们的大促也“复工”了