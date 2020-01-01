a2奶粉×中国国家地理博物：谢谢你听孩子说话

今年3月，a2奶粉联手聚划算、中国国家地理博物推出#自在成长，聚有可能#a2欢聚日活动。

我们做了一支“不太听话”的H5，想给爸爸妈妈们看看。

扫一扫，听听孩子说的话

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当然，你也可以直接观看完整的H5视频——

一、#自在成长，聚有可能#

作为一款来自新西兰的奶粉品牌，a2奶粉一直以独特的A2蛋白为人熟知。

2020年，a2更新品牌理念为「天生不同，爱自在」。

作为一款奶粉产品，a2能够做到的也许只是让爸爸妈妈不用再为孩子的吐奶担心，用独特的A2蛋白呵护他们的肠胃，呵护孩子们身体上的自在。

但作为一家奶粉品牌，我们想要倡导的其实远远不止「身体上的自在」；我们始终相信，像A2蛋白一样，每个小朋友都天生不同，他们的与众不同和奇妙想法都值得被呵护。我们想要鼓励爸爸妈妈，能够允许小朋友自在成长，能够看到孩子身上独有的天性和闪闪发光的地方。

让孩子自在成长，帮ta汇聚更多可能，ta的未来，才巨有可能。

二、「自在成长」是什么呢

01



是“不给你设限”，

是“愿意陪你开启人生的大冒险”。





02

是条条大路通罗马，

可我们又不是非要去罗马。





03

是先别担心长大后人生易难，

妈妈想先带你感受大自然。





04

是人生不是所有结果都有意义，

能看到平凡里的不凡，也很有戏。





05

是就算跟不上别人的风，

妈妈也愿意陪你看日落星空。





三、新世相：那些「看了就会爱上」的自在瞬间

我们也和新世相共同发起了一个征集：你的小朋友，有没有什么「看一眼就会心动」的瞬间？

我们在一天内收到了多达1844个故事，10后小孩的快乐，让成年人都惊呆了，其中这条很有后劲：

在他认识世界的年纪，不是把他赶进起跑线，而是陪他好好看世界，对他有信心，允许他这里碰碰，那里看看，找到自己喜欢的风景线。

四、中国国家地理·博物限量绘本

a2奶粉还联手中国国家地理博物，同步出品了一套限量绘本，只要在活动期间购买奶粉就可获得：

5. 写在最后

《小王子》里，

飞行员画的小羊一直不对，

直到飞行员画了一个盒子：“你要的小羊就在里面。”

小王子终于满意了：“这正是我要的小羊。”





我们有没有想过，

到底是我们在教他们如何当小孩，

还是孩子在教我们，如何当小孩？

报上所有的学前班，给他提前安排好人生，不管他喜欢或者不喜欢，擅长或者不擅长，外向或者不外向。

不管她想去，或者不想去。

我们有时候真的很自以为是的。能不能至少弯下身，先听听孩子说话呢？

任何一个时代，

愿意蹲下身听听孩子说话的人，

都是那些很酷的人啊。

“大人们真是非常非常、非常古怪呢。”

谢谢你，愿意听孩子说话，

谢谢你呀，愿意珍惜孩子的珍贵。