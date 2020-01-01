奥克斯动画电影《南极环游记》：青春热血，携梦启航！

有人说，我们都是时间旅行者，终其一生，只为寻找生命中的光。

因为有光，就有希望。

小奥系列电影Ⅲ 《小奥故事之南极环游记》

如果人生是一段伟大的冒险，那么，我一定是那个勇敢的追光者。

坚定航向，心向远方。

我的故事，要从小时候的理想说起，“长大后，我一定要去探索南极的奥秘”。

海洋大学毕业，距离梦想近了一步。

“嗡~”

雪龙号科考号角吹响，带着对南极的向往，我如愿踏上南极征程。

受困的小企鹅的到来，打破了船上生活的平静，成为护“鹅”使者的我，开始接受我人生中第一个挑战 ，“要把小企鹅安全送回南极”。

然而，魔鬼西风带的暴风雨，让我失去好朋友，也开始明白旅途的艰难。

“投放浮标的任务事关重大，容不得半点马虎”。

肩上的重任让人如梦初醒，也许，人生的意义就在于磨炼，寻梦之旅，哪有一帆风顺。

“周围发现了冰山！”

更糟糕的是，南极的雾气迟迟不散，像极了人生中那些迷茫的时刻，孤独而无助。

幸运总会降临，小企鹅的出现，指引我们成功走出困境。

“未来的旅程中有多少困难我不得而知，但有一点可以确定的是，为了梦想和热爱，我有足够的勇气面对……”

漫漫成长路，承载着我们的希望，也一点一点见证着我们的蜕变，梦想总是伴着磕绊，但只要相信，终将迎来奇迹。

远处的光亮忽明忽暗，心中有光，就不退场。

向光而行，向心而生。

用初心诠释着梦想的力量，奥克斯空调跟随中国南北极考察队九度出征，用“极地品质”为科考队员保驾护航，在恶劣工况下持续无故障运行，为中国极地科考事业贡献力量。

2020，愿每个人都奔走在自己的热爱里，自带光亮，从容前行。——奥克斯空调