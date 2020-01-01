劳动节，快手和黄渤暖心致敬奋斗者

当我们在谈论五一时，我们谈论的是什么？是小长假去哪里玩。慢慢地，身边的人开始忽略五一劳动节的最开始的意义。而快手，像复兴价值一样，邀请了很多在天涯海角的“平凡“人，亲身讲述奋斗的重量。

《今天，你在为了什么而奋斗》

今天，

你在为了什么而奋斗？

为了 下个月的房租

为了 下一个10W+

为了 一起流浪

为了 它们不再流浪

为了 对明天说YES

为了 对生活说NO

为了 玩得开心

为了 玩出个名堂

为了 坚持自己

还是为了 改变自己

今天，

你在为了什么而奋斗？

为了养你

为了 我们俩 啊

为了 一直向前

为了 和更多的人一起向前

世界很大

容得下每一个不同的奋斗

世界很小

每个人都在用奋斗改变着自己的世界

在黄渤老师的暖心配音下，每一句文案都彰显着人类的不平凡。他们所分享的生活，也为同样正在努力奔跑的我们蓄能。

同时，快手联合了 13 个一线品牌【国家电网、中国青年报、城建集团、中国城市规划设计研究院、中交兴路、三一重工、壹基金、美团外卖、滴滴出行、贝壳、IMAX、小鹏汽车、水滴互助】发起了#每个人都有自己的奋斗#的主题活动，为奋斗在各行各业的你我致敬。

“世界上只有一种真正的英雄主义,那就是认清生活真相依旧热爱生活。”努力奋斗的人，才是现实生活中的英雄。