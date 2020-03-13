这么宠新人？不愧是wuli霸总宅急送！

在？
做个中文十级听力题呗！
成为Rapstar必备珍贵学习资料
「新人一元开吃」指在KFC宅急送首次点单的新用户，可用1元好价买到肯德基超值单品。
有多超值呢？比如1元吃两块奥尔良烤翅，1元吃两块香辣烤翅……接到这么香的brief，隔壁公司都馋哭了。
但1元福利层出不穷，如何做好消费者传达、真正撩拨年轻人的心？
叩响BUTTUN：「新人」！
在未尝试过的领域里，谁还不是个新人？
毕竟每个人都有第一次，第一次面试，第一次学车，第一次开黑……
那我们就强化这些第一次，将新人洞察发散得更生动，开个脑洞，夸个大张。
强力打造宅急送1元福利的「新人集结号」IP
新人，你的「鸡」会来了！
将沙雕融进新人场景，将1元福利作为解决方案
任何新人，宅急送都要宠爱你
更有王一博助力电竞新人，集结粉丝，一起开黑。
机不可失，1元开吃。
为「新人集结号」IP升级，
对新人好一点！再好一点！
哪怕是初来乍到的外星人！
还是熟悉的配方 熟悉的沙雕
Social趣味互动，解锁你的斜杠新人设
宅急送「新人集结号」已与广大新人喜结良缘，
说好了，今后一起吃鸡吃薯吃堡……
向早日实现肯德基自由出发！
P.S. 诸位广告新人，欢迎来与我们一起一元吃鸡喔~