京东通讯开了一间5G情报局，邀请你来当特工！

原标题：京东通讯：2020第一份offer，竟是当特工？

2020，我们已行至科幻作品中的“未来”，虽然陆地交通工具还没能上天，仿生人也没能代替我们“出征”外星球，但5G技术的逐渐成熟与落地，让我们对未来又有了点新的盼头。

1月中上旬，京东通讯事业部在北京合生汇开设了一间京东5G体验馆，希望通过故事化、场景化的营销，让更多人感知到“5G生活，从京东开始”的核心内容。

京东5G体验馆是普通用户一窥未来5G生活的窗口，内设AR/VR游戏、沉浸式另类互动、5G手机体验等亮点区域，提供特工故事动线体验，并以暗黑、科技、潮酷的外观示人。

契合科技馆的体验内容与调性，我们拟定出 “京东5G情报局”的营销概念， 并在合生汇附近的公交、地铁站铺设了极具科技未来感的线下招募广告。

京东5G情报局 KV

同期，各京东实体店“京东之家”也迎来了京东年货节的5G体验活动，匹配店面的极简装饰风格，以下主视觉也成为“京东之家”的主要氛围的体现。

京东之家 KV

传播一定要“说人话”？未必！

咳咳，既然提出了“5G情报局”这个颇有特工感和神秘感的概念，就得把氛围进行到底！我们与众多KOL联手来了一出“恶作剧”，不好好“说人话”，并反手向微博冲浪儿们甩出了两张藏有时间地点等信息的加密情报，期待激发他们破译火星文与摩斯码的特工潜质。

3，2，1，京东5G情报局开业在即！我们集齐机密文件、特工装备、枪林弹雨三大特工元素继续搞氛围，进一步为线下体验馆造势蓄热。

5G手机，是我们通往5G生活的第一扇门。华为、OPPO、VIVO等自带粉丝与流量的5G手机品牌也形成矩阵，携手向受众传达“5G生活 从京东开始”的核心信息，并邀请用户前往现场上手体验5G手机黑科技。

新的技术，新的引流玩法

为获得更精准的流量与更好的转化效果，情报局开业当天，我们在活动举办地周围 “派”出了一名神秘黑衣人…究竟欲意何为呢？请点击下方视频一探究竟：

这支视频利用了抖音的LBS技术，在合生汇商圈半径1km内进行精准定投。当抖音用户在该区域内打开抖音，即可刷出【5G情报局任务令】视频。那些在商场刷着抖音、打着瞌睡陪对象shopping的男士们，总算是找到了saving land…

场馆内的AR攀岩、VR光剑和全息投影是体验人数最多的三大亮点区域。我们也用小短片的形式，记录下体验者们互动过程中炫酷VS菜鸡反差萌的一面。来康康是不是玩游戏时的你自己？

这次京东5G体验馆的项目执行，没想到竟成为大部分团队小伙伴最后一次进商场的契机（允悲）…坐等一个疫情退散的春天，就像等5G全面落地那天！