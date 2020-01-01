青桔单车：用一场“运动会”唤醒大学生的“新奇感”

随着第一批90后迈入30岁，市场消费主力逐渐往年轻群体靠拢，企业和品牌都开始研究起年轻用户的消费习惯。Z世代（指1995年以后出生的人群）这个词在近两年被频繁提及，作为互联网世代的宠儿，95后及00后都步入大学，与上一代的消费习惯相比，他们更追求个性与新奇的体验。

出行作为日常生活消费中重要的一环，了解年轻人的出行喜好有助于把握市场的方向。如今Z世代们有着比以往更多的出行选择：共享单车、专车、快车、公共交通…而在学生群体较为聚集的场景中，公共交通和共享单车成了他们最常选择的出行方式。 同样作为“新奇”探索者的青桔单车就通过一场“春季运动会”，以组队赢华为p30、打卡抽iphone11、骑行抽888元现金红包多种福利玩法，与年轻的学生群体一同开拓通往“春天”的道路。 一场「春季运动会」，激发骑行热情 3月21日，“青桔春季运动会”正式上线，活动通过骑行、签到、组队等方式来送出各种丰厚好礼，在这个春季骑出生活的态度。在这个特殊的时期，随着企业陆续复工，学校开学在即，人们对共享单车的需求量势必会迎来一波高峰。 在此背景下，青桔单车发起了#春季运动会#主题活动，通过简单易懂的福利活动，借助品牌矩阵、海报、H5等形式，在年轻群体中掀起一场春季骑行热潮，呼吁更多人的习惯骑行的方式出行，加入低碳出行的生活中。 春季运动会活动配图 瞄准学生群体，多媒介渠道宣传 共享单车在经历高速扩张后，行业已进入成熟期，开始精细化发展。头部的企业已不再使用曾经粗暴的市场策略，而是以重点化的精细运营来实现长久的健康发展。 清华大学&天津大学校园公众号投放反馈 校园QQ空间表白墙投放反馈 在这次春季运动会活动中，青桔单车与校果科技展开合作，在全国各大高校投放校园公众号、QQ空间等线上媒介实现对学生的精准传播，除了传播渠道外，拥有粉丝资源的传播影响力的校园KOC和校园红人，也成为了此次活动中关键的一环。通过丰厚的活动奖励与话题性极强的活动主题，将即将返校的全国各地的学生们链接在一起，让话题迅速刷爆高校圈层。 校园红人（微博、朋友圈、QQ空间）投放反馈示例 青桔单车把重点放到了年轻群体的身上，深切洞察年轻人的心理需求，通过骑行的舒适度和满意度来获得用户的认可。这次的春季运动会活动，更是精准对味学生群体对于骑行的需求以及新鲜玩法的好奇感，深化年轻用户对于品牌的认知和好感度。 聚焦校园场景，实现精细化运营 根据教育部统计，全国高校产权校舍建筑面积，在近二十年中翻了四倍。近十年全国每年正在施工的校舍面积也不断增长，大学扩建势头愈演愈烈。更大的校园面积意味着更大的短途交通出现需求。共享单车出现在校园能够有效地解决高校学子面临的短途出现难题，因此校园也成了各个共享单车品牌争夺的市场。

从共享单车品牌的角度来看，学校是相对封闭的独立场所，学生是优质高频用户，收益高管理成本低，学校无疑是非常聚焦也非常优质的市场。同时，深度运营校园市场，也是接触早期互联网高频用户的捷径，以单车为触点增加用户粘性，未来学生有可能成为更加优质的平台用户。

这次青桔单车的春季运动会活动，精准带动了学生们的积极性，吸引了宅家上网课的学生踊跃参与，占据学生们的社交场景，不断深化了学生群体对于青桔的品牌认知，将品牌年轻化的属性植入学生的心智中，在这个激烈的行业竞争中实现差异化、个性化。

目前共享单车的整体发展正从广泛性的市场投放转变为精细化的场景运营，而校园单车市场显然是最为关键的一个垂直市场。深度洞察校园出行需求，让共享单车能够更好的和校园生活融合，也是青桔单车未来发展的主要方向之一。