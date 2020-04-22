Kindle：书是梦的形状，读书的人有梦可做

书，是梦的形状。

当我们阅读一本书时，那些信念、幻想、回忆、哲思，都将化作自己的一部分，我们的梦也由此发生。

Kindle开启#读书的人有梦可做#广告活动，伴你用阅读，开启梦的征途。

一、主题海报Part A

1

随时随地

梦想轻松掌控

2

点滴之间

掀动梦的波澜

3

沉浸其中

才不辜负梦的伟大

4

温柔的光

开启奇幻的梦

二、主题海报 Part B

1、亲肤柔性体验

卷一卷，更有书卷气



2、90英寸真的大

大展身手的地方又多了一个

3、机洗手洗随便洗

沉浸式阅读？小意思





三、视频广告

世界读书日前，Kindle携手高伟光拍摄视频广告。通过分享自己的爱书，高伟光也向大家解释了微博ID“深情的高伟光”的来历。对书的深情，也是对梦想、生活的深情。

四、品牌联动动图海报

1、Kindle × LinkedIn 领英

领英来给梦加点机会。眼睛和脚步到不了的地方，文字可以。当你面临梦想中的机会，不如先由书把你带过去，然后你的身体就会自然地到达。

2、Kindle × 猫王收音机

猫王收音机来给梦加点声色，把气氛搞热！

3、Kindle ×海尔

海尔要给梦加点鲜活，快不快落！

4、Kindle × 必胜客

必胜客携手Kindle ，给梦加点“甜”！在书香里感受爆浆的甜蜜，在人生的沉浮里，有甜不怕难。

五、插画长图

Kindle用一则插画长图，诠释“读书的人有梦可做”的广告主题。

世上的每一本书，都来自人们小小的梦。当我们阅读一本书时，那些信念、幻想、回忆、哲思，都将成为我们的一部分，我们自己的梦也由此发生。

六、彩蛋

在“读书的人有梦可做”广告战役期间，Kindle悄悄把微博头像换掉了。在树下读书的人物剪影，从坐着变成了躺着。Kindle回应道：“躺着读书更容易做梦呀～”



before



after