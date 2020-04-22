Kindle：书是梦的形状，读书的人有梦可做

书，是梦的形状。
当我们阅读一本书时，那些信念、幻想、回忆、哲思，都将化作自己的一部分，我们的梦也由此发生。
Kindle开启#读书的人有梦可做#广告活动，伴你用阅读，开启梦的征途。
一、主题海报Part A
1
随时随地
梦想轻松掌控
2
点滴之间
掀动梦的波澜
3
沉浸其中
才不辜负梦的伟大
4
温柔的光
开启奇幻的梦
二、主题海报 Part B
1、亲肤柔性体验
卷一卷，更有书卷气
2、90英寸真的大
大展身手的地方又多了一个
3、机洗手洗随便洗
沉浸式阅读？小意思
三、视频广告
世界读书日前，Kindle携手高伟光拍摄视频广告。通过分享自己的爱书，高伟光也向大家解释了微博ID“深情的高伟光”的来历。对书的深情，也是对梦想、生活的深情。
四、品牌联动动图海报
1、Kindle × LinkedIn 领英
领英来给梦加点机会。眼睛和脚步到不了的地方，文字可以。当你面临梦想中的机会，不如先由书把你带过去，然后你的身体就会自然地到达。
2、Kindle × 猫王收音机
猫王收音机来给梦加点声色，把气氛搞热！
3、Kindle ×海尔
海尔要给梦加点鲜活，快不快落！
4、Kindle × 必胜客
必胜客携手Kindle ，给梦加点“甜”！在书香里感受爆浆的甜蜜，在人生的沉浮里，有甜不怕难。
五、插画长图
Kindle用一则插画长图，诠释“读书的人有梦可做”的广告主题。
世上的每一本书，都来自人们小小的梦。当我们阅读一本书时，那些信念、幻想、回忆、哲思，都将成为我们的一部分，我们自己的梦也由此发生。
六、彩蛋
在“读书的人有梦可做”广告战役期间，Kindle悄悄把微博头像换掉了。在树下读书的人物剪影，从坐着变成了躺着。Kindle回应道：“躺着读书更容易做梦呀～”
before
after