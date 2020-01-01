优衣库生活运动系列：打破你对运动的误解

关于运动，你是不是也有这样的误解？挑战极限式马拉松、虐哭4000万人的天鹅臂、每日打卡式有氧健身……细扣每一个动作的严苛、突破自我的竞技性才算是运动？于是，坚持运动Flag，却每日都在打脸翻车 。Take it easy !——运动，其实没你想的那么”南”，完全可以不挑人，不挑地，不限时间和形式。

优衣库生活运动系列，满足日常穿搭，同时搭载“速干、弹力、防晒、透气“四大运动功能属性，打破生活和运动的边界，随时随地，给生活来点运动新玩法！上一秒生活，下一秒动起来！

【生活运动新玩法1——撸猫马甲线】

养猫千日，用猫一时，宅家撸猫，速成马甲线！

优衣库生活运动系列，DRY-EX吸汗速干T恤，透气网眼，吸汗速干，宅家健身必备（健身卡省下一个亿！）





【生活运动新玩法2——办公凉感瑜伽】

夏日办公一片忙碌火热，不妨来一套凉感瑜伽！

优衣库生活运动系列，AIRism舒爽透气内搭，凉感透气，忙碌之间自带一片惬意凉风。





【生活运动新玩法3——斗球广场舞】

是天台斗球，也可以是太极广场舞，永远不要低估大妈大爷的神技能。

优衣库生活运动系列，UV PROTECTION 防晒衣，即穿即瞬间防晒，无惧阳光，哪儿都是主场。





【生活运动新玩法4——图书馆上篮】

图书馆偶遇心仪女孩？那就三步上篮让她一见倾心！

优衣库生活运动系列，Ultra Stretch 弹力长裤，弹力出众，自信加倍为爱出击！

在2020年这个健康第一位的特殊年份里，优衣库鼓励和支持每一个人，健康活力动起来。

生活本就是运动，几平米的阳台、忙碌的办公室、马路边…..哪儿都可以是运动场地，一张办公椅、两个矿泉水瓶、家里的胖橘……身边的日常物品随手就是运动器材。不需要特意去安排，不需要太多仪式感，做饭间隙拉个伸，刷剧同时平板撑……碎片化生活时间，分分钟畅享运动乐趣，更可脑洞大开自创运动新自由，展现各种各种的个性玩法。生活有多少可能，运动就有多少种方式！

01

吸汗速干系列

撸猫也健身



02

舒爽透气系列



瑜伽式办公

03

防晒衣系列

斗球太极舞

04

高弹力系列

图书馆上篮

于丰富的碎片化的生活场景中，自由融入趣味创新的运动方式，以多样化的产品功能，满足千百种个性化的自我展现。穿上优衣库生活运动系列，日常穿搭兼顾速干·弹力·防晒·透气等运动属性，不受限于场地，不论身份，不限年龄，每时每刻都可以自由开动，人人都可以是“生活运动玩家”！

生活中，还能玩出多少种运动新花样？高手总是在民间！优衣库官方相关活动持续开展中，晒出玩法就有惊喜！另外，抖音生活运动挑战赛即将开始，等你开秀！一场全民生活运动新风潮，来势汹汹！