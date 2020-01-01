这居然是B站的片子？我不信

文/巴大人

B站出了支片子，很特别。

为什么特别，因为不像B站。

之前大众对B站的普遍印象是三个：

二次元

鬼畜

亚文化

无论哪一个，都是小众的。

今年起，「出圈」成为B站的话题点。但如果站在整个互联网世界，乃至普罗大众的视角，这恰恰证明依然还有很多人对B站的理解就是小范围平台，偶尔有点好内容，但并不足以做大做强做久，特别是在潜在的商业层面。

这样的想法并非没有根据，过去十多年，类似的例子不胜枚举，比如，亲手把自己活成濒临物种的豆瓣。



为什么这类平台往往很难做大做强做久？

原因无外乎三点：

1、不知道如何打破大众的固有成见；

2、协调不好原著民和新用户间的平衡；

3、因为前两点，所以愈发守旧、安静、缺乏改变的勇气；

显然，B站不想重蹈覆辙。

而到底是什么成就了B站？

是鬼畜、是二次元、是亚文化。

这些都没错，但都不准确。借用一句资深B站用户的话：

“那些都是某一段时间大家拿来恶搞的手段，不能算是好内容。就像洗脑广告和真正好广告的区别一样。”

而真正让B站火遍大江南北的恰恰是普世意义上的好内容：

2016年开年，走红的《我在故宫修文物》；

2018年夏天，火热的《人生一串》；

2019年年底，出圈的跨年晚会；

2020年春天，爆火的“罗翔说刑法”；

于是，大家开始思考一个被忽视已久的问题，到底是什么成就了B站？什么又是B站存在的立场？

我们觉得是年轻人和文化感。

来看一组最新的数据：

2019年，B站月均活跃用户数达到了1.3亿，同比增长40%，日均活跃用户3800万，同比增长41%，正式会员6800万，同比增长50%，新用户第12个月的留存率达到80%。

更关键的，B站用户的平均年龄是21岁，抛开部分年纪稍大的老用户，这意味着，中国大批的00后正在涌入B站。

根据腾讯社交广告发布的《腾讯00后研究报告》：



1、00后平均存款为1840元，几乎是90后的3倍，消费更理性是他们的特征；

2、00后大多从小拥有较为优越的生活条件，对国家的一切充满自豪感；

3、伴随消费力提高的还有更大的财务自主权，有更多机会听从自己的内心；

4、更向往且专注于具有信念的品牌；

5、只有被00后认同的东西，才能有效果；

这些特征几乎就是B站用户的写照，他们对平台有归属感，乐于在这样的社区氛围里度过时光，愿意花更多时间观看和制作视频，并愿意为之付费。换句话说，当大多数人谈到讨好年轻人，用的还都是三五年前那套自我认同的方式，亦或企图用自己所擅长的去刻意迎合时，B站读懂了当下的中国年轻人，抢占了先机。

至于文化感，如果说现在的抖音是秀场，快手是碎片化的中国群像，那么B站可能就是某种流行文化的发酵地。

正如片中所说的：把传统的变成更现代的，把学术的变成更大众的，把民族的变成更世界的，把市井的变成更精英的。

之前，中国互联网平台的发展类型基本就是两种：

1、大众路线，直接拥抱群众，毕竟中国很大；

2、特色路线，通过某种气质和风格，吸引一批死忠用户，再谋求长大；

第一类的成功例子很多，第二类成功的屈指可数，原因前文提到了。而手握年轻人和文化感的B站选择了另一种可能。

用B站自己的话说：

二次元、鬼畜、亚文化的标签已经过时，既然偏见依然存在，主流化不可避免，不妨有分寸、有姿态的主动扩张。

这不容易，也必然会遭受互联网世界的争议和不被理解。

但历史的经验是，面对肉眼可见的天花板，与其坚持狭小偶尔出圈，不如积极拥抱面向长远。

那B站应该怎么走出扩张的第一步？

让我们回到片子本身。

这并不是一个单纯的广告行为，更像是一波具有公关性质操作——在五四这一特殊节点，以演讲的形式、以父辈和孩子对话这一相对正式的方式，并在B站和央视同时投放，达到重新树立B站气质和调性的诉求。

这很大胆，也一定会有人不喜欢，甚至难以接受，但B站似乎下定决心不去故意迎合年轻人，而是主动同时面对年轻人和他们的父辈——这不仅因为谁都知道B站是年轻人的，每三个人里就有一个使用B站，更因为B站相信自己的河流里足以容纳父辈与孩子这两种人的身影。

这种自信来源于了解、来源于壁垒。

在B站，超过50岁的何冰人气很高，作品经常被搜索。或许，20岁的年轻人并不像我们想象中的那般讨厌老一辈的东西，讨厌老一辈，他们只是厌倦说教，而如果有来自前辈的肯定，他们也会很开心。

广告门曾经和一位B站资深UP主聊过，他说：

“从一开始，他在B站制作的内容，就已经比在其他平台时间更长、内容更丰富，因为大家的内容都很好，自己必须做到最好。有时候一个视频要来来回回剪辑十多次，一个镜头，一句旁白，一个说法，任何微小的不足都能让他推倒重来。”

这些决定了为什么会有《回形针》这样的片子出现，会有主流媒体的自发引用。看似是出圈，其实是内容门槛本身决定的，是基因决定的。

也正因如此，B站希望展现更宽和成熟的平台风貌，而能够流行的东西也必然不会是小众的东西。

所以，在B站背后，一定有着更大的目标：早日成为一个更主流的平台，而不仅是是一个被误解的小众社区。为了这个目标，它甚至可以在片子的80%部分不露出B站元素和素材。

如果大家喜欢，B站会很高兴，如果不太喜欢，你也会尝试重新理解B站的含义。这是一个引发思考，改变认知的过程。

很多人写了B站，看好或看衰的人也都不在少数，但在众人的目光下，它在主动寻求改变，是完成主流化，还是只在小众领域继续引领，它的故事还在继续。

《后浪》bilibili献给新一代的演讲央视版本