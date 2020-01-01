女大18变，职场妈妈72变！

又到了一年一度给母亲过节的日子，在这里先对母亲们说声：一边顾家一边挣钱一边养娃，妈妈们真是辛苦了！

有时候想想，母亲节大概是将妈妈们困在家务、养娃和挣钱“三大件”里的枷锁之一，男人和孩子用自己喜欢的方式为妈妈们装扮这美好的一天，然后对妈妈们其他手忙脚乱的364天视而不见，这短暂的甜蜜更像是给女人准备的一碗迷幻甜汤。

尽管现代女性已经看穿了这些把戏，但依旧难以说不。

随着“男主外女主内”的传统家庭分工模式单方面宣布不再适合现代社会，如今妈妈们存在的形态就更多样了，甚至可以说在向职业化发展。

稍微一窥，你就会惊叹道，这个世界上，只有你妈有资格说“看我72变”，蔡依林和孙悟空都不行。

碍于篇幅，今天先给大家展示6种职场妈妈类型，让大家瞻仰一下其生存状态。

曾经与职场妈妈梅丽聊天，问及“当了妈妈后，最反感被贴上什么标签”时，她回答，伟大。

“每当跟别人抱怨完一天要做的事情之后，他们都特别喜欢赞叹，‘你太伟大了’，‘当了母亲就是不一样’之类的话。我每次都想回说，我分你一半伟大，你能担我一半家务吗？对嘛，

大家都是被逼的，我也不想下了班之后还要带娃，还要收拾家务的。”

梅丽对于像“伟大”这类赞美的词语很警惕。“他也不了解你的实际情况有多糟糕，就直接用一个词把你架在那儿，让你下不来也无法辩驳。这对于我，或者任何一个母亲来说都是很可怕的。”

母亲需要赞美吗？当然需要，任何人都需要。但同时，母亲也需要认真的爱与分担。

比起参加“朋友圈母亲节文案大赛”，给妈妈说一句“我爱你”，妈妈的开心就会+100；平时多陪陪妈妈，妈妈的开心又会+100；爸爸与妈妈共同承担家务、养娃和赚钱，妈妈就会开心到飞起，整个家庭也会变得和谐有爱、焕发光彩。

你看，让妈妈开心就是这么简单。

2020年的母亲节到了，职场妈妈们估计也已经下班回家了。希望他们打开家门，看到的不是吃完早餐没洗的碗，满地的玩具和碎纸片，哭闹着不写作业的娃，以及躺在沙发上玩手机的老公。