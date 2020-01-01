知乎 × 捷豹丨独家情豹，24 小时直播拆车挑战

全新捷豹 XEL 专为中国年轻一代消费群体量身订造，在重新定义新英伦运动轿车的同时，还立志要满足「玩物立志」的现代都市青年的生活需求。为此，全新捷豹 XEL 实现了三大全面进化，分别为内饰全面换代、材料全面革新以及科技全面升级。

最能彰显「豹」之实力的，是全铝车身所打造的「矫健骨骼」——整车采用的轻量化航空级铝合金比例高达 75%，前后车身配重比接近 50 : 50，为车主带来独有的驾控体验。伴随全新捷豹 XEL 在市场中的呼声渐起，成功激起了用户对其「全铝车身」的好奇心和求知欲，该如何用「打破砂锅问到底」的精神将「豹」之实力变为「豹」之公信力？

知式解答

全新捷豹 XEL 的「全铝」身份受到了知友们的全面「照顾」，为此我们将捷豹「全铝车身」的优劣势在知乎「刨根问底」了解了一遍，一条关于「拆车」的弹幕出现在了探店直播间中，自此之后，知友们对于拆车的呼声越发高涨，捷豹官方在知乎响应了用户发起的「拆车」号召后，协同知乎汽车领域优秀回答者们开启了全新捷豹 24 小时直播「拆车」挑战。

知式分解

STEP 1 – 认识铝 知乎真相实验室「探店揭秘全新捷豹 XEL 」

由知乎汽车官方机构号「知擎」率先发起提问「如何评价 2020 款捷豹 XEL？」触发知友热议，优秀回答者领读解答，聚焦用户关注。

（点击图片，观看视频）

同时，知乎真相实验室携捷豹邀请汽车界大咖工程师一起来到捷豹 4S 店发起探店直播，360° 深度解析了全新捷豹 XEL，导流捷豹官网购车优惠链接，发放直播专属购车福利。

探店直播中，「吃瓜群众」表示并不满足于只了解捷豹的「外表」，一条「求拆车」的弹幕引发主持人关注，并向捷豹官方提议「拆」一台全新捷豹 XEL 。

STEP 2 – 拆解铝 岂能管中窥「豹」 24 小时「拆车」挑战

捷豹官方在知乎站内回应网友「刨根问底」的拆车挑战，并在知乎发起 24 小时全新捷豹 XEL 硬核拆车直播。各路大咖携神秘嘉宾直击拆车现场，带用户了解百年捷豹的辉煌历程、赛道基因，解读知友对全新捷豹 XEL 「全铝车身」的疑问，用实验和事实破除消费者对全新捷豹 XEL 的三大误解。

知乎汽车领域优秀回答者代表广大知友直击现场，边拆车边解读全新捷豹 XEL 全铝车身的硬核实力，直播后发布「精华版」直播回顾文章与精彩回顾视频，形成硬核内容沉淀，由内而外为品牌背书。

STEP 3 – 再塑铝 不止于拆，让「它」成为绝佳出行伴铝

面对捷豹拆车直播，网友纷纷表示「见过拆车，没见过拆这么碎的」，对于拆解后的全新捷豹 XEL ，这些拆开的汽车「零件」又该何去何从？「全铝车身」的安全可靠性又该如何证实？拆车一时爽，再塑「Lv Xing Xiang 」？捷豹将携手知乎汽车领域优秀回答者发起全新捷豹 XEL 全铝车身「再塑」挑战！

知式解语

「纸上谈车」终觉浅，唯有「实验」见真知。在知乎，满足用户的求知欲，破除用户的购买疑虑，解构品牌精神，重构品牌价值。