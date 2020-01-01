沃尔沃汽车《工厂奇妙物语》线上整合营销

传播实施背景：

沃尔沃汽车工厂，拥有世界级的造车硬实力

但工厂专业的造车工艺，容易让普通消费者产生距离感

如何从消费者视角出发，通过趣味方式，深入浅出的介绍工厂工艺和技术亮点，强化品牌一贯秉持的以人为尊的造车初心，提升沃尔沃在消费者心中的影响力，是本次营销案的主要命题

创意核心洞察：

睹物，识品质：每一件事情都有它背后的含义，将造车背后的故事，和消费者生活中可接触到的事物做类比，具象并简化沟通，便于消费者感知

不一样的百科全书：将没有生命的事物鲜活化，通过他们的奇妙物语，揭秘汽车工厂里的奇闻异事，颠覆你对造车的固有认知

传播策略及实施：

围绕安全、人本和环保，这三大主题分阶段沟通

每个阶段通过四大维度内容，层层递进让消费者全方位感知，沃尔沃汽车工厂在各个方面以人为尊的造车初心

维度1：揭秘「奇」物（趣味长图文，睹物识品质，聚焦制造核心技术点）

维度2：发现「奇」思（趣味短视频，传递制造背后看不见的巧思故事）

维度3：探寻「奇」技（排版文章，结合工厂制造工艺形成干货内容进行背书）

维度4：沃尔沃汽车工厂·百科全书、（H5、果壳、局气等专业自媒体合作，汇聚所有和「奇」相关的内容）

项目效果说明：

共产出40余篇优质内容，总阅读60万+，互动2万+，其中「奇」思视频播放量达900万+

案例亮点：

打造沃尔沃汽车《工厂奇妙物语》IP，以趣味化方式，深入浅出的介绍工厂工艺和技术亮点，全方位传递沃尔沃汽车工厂世界级的实力- 打破常规想象的百科全书- 揭秘汽车工厂里的奇闻异事颠覆你对造车的固有认知