华为P40，揭秘藏在名画里的创意

又到了华为新机上市的传播期，无数人期待着P40的问世。

华为P40的宣传短片和平面也如约而至。

众所周知，华为P系列定位高端旗舰，这一次我们采用了名画的艺术形式，去呈现符合品牌调性的作品。华为P40更上一层楼的强大摄影功能，让我们一起来欣赏。

《华为P40，揭开藏在名画里的秘密》

01

《戴珍珠耳环的少女》

画中有细

细节跃然眼前

超清画质

细节淋漓尽现

通过不断放大看清肉眼不可见的细节，甚至连笔触都清晰可见，华为P40的超清画质一目了然。

02

《呐喊》

如此之远

远不止如此

100倍双目变焦

风景不止眼前

进入呐喊者的世界，你所看到的风景不止眼前。镜头拉远，直到发现远处又一个呐喊者，以此显示华为P40远焦功能的强大。

03

《星空下的咖啡馆》

拨开夜色

暗光也出色

超感知暗拍

夜色清晰可见

身处咖啡馆的巷尾黑暗处，你将看到画面由华为P40超感知暗拍功能点亮，顷刻间亮如白昼，可见其夜拍功能的强大。

除了视频创意之外

我们也把名画系列延续到了平面中

01

《星空》

再遇星空 更见璀璨 全时段超清画质

梵高正在注视着华为P40所拍摄的《星空》，在全时段超清画质的拍摄下亮如白昼。

02

《日出》

再望日出 相近咫尺 超感光潜望式长焦

莫奈正在看着华为P40所拍摄的《日出》，在超感光潜望式变焦下朝阳前所未见地相近。

03

《蒙娜丽莎的微笑》

再看微笑 光影分明 专业人像摄影

达芬奇正在欣赏华为P40所拍摄的《蒙娜丽莎的微笑》，在专业人像摄影功能下显示出光影分明的轮廓。

谁说广告就不能是艺术？

“高端、时尚、有审美”是华为P40的特点，也是我们所追求的感觉。之所以使用名画这样的艺术形式，就是为了符合高端人群的定位。

创意核心则是为了表达只有华为P40超感知影像，才能感知到超乎眼前的艺术，那些你无法细细品味甚至无法想象的画面，通过华为P40超感知影像呈现在你眼前。

见惯了千篇一律表现手机的画面，是时候从侧面感受产品的强大功能了。没有华为P40实打实的超强摄影功能，这一切都是不可能做到的。

艺术性的产品+艺术性的创意，才值得细细品味。

好创意如艺术，需要反复打磨

一直以来，华为的广告水准都是有口皆碑的。也就意味着我们的每一次尝试，都是一种挑战。去年我们借用了电影手法呈现创意，取得了不错的反响。今年我们继续延续以往的风格，站在巨人的肩膀上做创意：采用名画的艺术形式。

当切入点与品牌调性十分吻合时，创意就已经成功了一半。

因为借用了名画形式，执行过程中也是丝毫不敢怠慢。从画面到质感，从拍摄到后期，每一个环节都力求精致。作为国际知名品牌，华为也承担着消费者的期待。因此，任何细节都需要仔细斟酌与推敲，才能交上令人满意的答卷。

未来，我们期待华为与汉威士创意集团中国有更多合作，一起尝试更多可能！