这个特殊的年中盘点，想要给你发个“年中奖”

2020年的上半年，突如其来的疫情，改变了每个人的生活。

上半年我们经历了很多困难，却也看到更多普通人在分享他们的居家生活。凭借乐观的精神和对生活的热爱，即使暂时陷入困境，人们也能把日子过得有滋有味。他们把困难当成机遇，把短暂的迷茫变成长久的技能，把空间的限制变幻出取悦自己的另一种方式。

度小满金融想要在年中节点用一种稍微不那么沉重的方式去总结这一段生活，也为下半年鼓劲，并打造了“年中奖”的概念，用生动有趣的颁奖视频鼓励每一个用心生活的人。

2020全民年中奖：上半年用心生活的每一个人，都值得被花式夸赞，值得被颁奖。





开启动作是躺被窝做方案的“花式办公锦标赛金牌选手”！在半年变换着办公的花样，也看见生活最美的模样！

戴头盔炸油条的“家庭厨艺大赛最佳新秀”！在家的半径变的更好，也有更大动力，在下半年拼出一个更好的家！

以碗作为灵感为家人理发的“居家技巧挑战赛技巧大师”！打破禁锢探索生活技能，也积极行动解锁更多人生可能！

让我们来到颁奖现场！一睹冠军们的风采！

如果上半年是一场大赛，在每一个赛道，人们都在用自己的方式赢得属于自己的冠军。 他们也许是上半年专注休息的“大中华区回笼觉觉主”、坚持健身的“平板支撑小区10佳运动员”、依然单身的“国家一级恋爱理论大师”、涨了厨艺的“围着灶台转世界纪录保持者”…… 在生活的每一个角落里，每一个人，都闪耀着自己独特的光芒。

度小满金融“2020全民年中奖”，用视频中三个奖项的场景设置去契合居家期间人们的状态，熟悉的场景让每个人都能找到代入感，也用比赛+解说的形式增加颁奖的仪式感，传达出在逆境中积蓄力量，从点滴美好中获得鼓励和满足感的理念，也是对度小满金融“小满”品牌精神的深刻诠释。

没有谁的人生是一帆风顺的，乘风破浪才是永恒的主题。

下半年，请继续加油！