百度飞桨，用一支视频致敬创造不可能的算法工程师

最近，百度的举办了“WAVE Summit+”2019深度学习开发者秋季峰会。“创造不可能”作为本次大会致敬所有算法工程师的宣传片，讲述了四个年轻人与飞桨的故事。在这些故事、逻辑和蕴藏的情感里，我们每个普通人都可以真实地读懂百度AI，读懂深度学习开发者，读懂中国智能时代的黎明。

四位年轻人都怀揣着用技术改变产业的梦想

她想用算法让25岁小伙子能拥有30年的工作经验

他想让10个人就能轻松管理19个城市变电站

他想把机器的声音翻译成人话

她想让农民足不出户就能指挥农作物生产

虽然他们的想法，在很多从事了多年相关工作的人眼里是“不可能”。其实这也是人工智能走到产业应用阶段的难题。很多行业都鲜少有人工智能深度赋能的实战案例，自然也不认为这样的技术能够帮他们解决复杂问题了。

但他们不信不可能，坚持技术能改变产业发展中那些“不可能”的信念。他们探索着前人从未走过的路。从过去坐在办公室敲代码的工程师，成为走到工厂、田间等产业一线的工程师。

从一线调研、构思程序、编写程序、测试程序，再到不断反复调试、线下部署，每一步前面都是未知。

最终用基于飞桨开发的产品，真正让产业的一个个不可能变成了现实。

用飞桨，划时代！