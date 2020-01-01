腾讯互动游戏《不下线恋人》，体验甜宠恋爱剧情

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腾讯互动游戏《不下线恋人》，体验甜宠恋爱剧情

原标题：不下线的恋人，等你来撩

前不久的腾讯游戏2020年度发布会上，众多新款游戏齐齐亮相，引发广大玩家的讨论与期待。

其中一款来自《新剑侠情缘手游》（以下称「剑手」）衍生IP忘忧酒馆的第一视角真人恋爱互动小游戏《忘忧酒馆：不下线恋人》，以独特的实拍互动和甜宠剧情让人眼前一亮。

《忘忧酒馆：不下线恋人》游戏预告片


不一样的甜宠恋爱剧情

互动电影游戏以重剧情为核心。纵观市面上同类型的游戏，如《夜班》《黑镜-潘达斯奈基》《隐形守护者》，以及早些时候的互动影游H5《活口》等等，基本上都是以悬疑解谜为题材，力图打造紧张的氛围和扣人心悬的情节，以满足玩家寻求新奇刺激的需求。

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而《忘忧酒馆：不下线恋人》则看准另一赛道，面对互动影游的同类型竞争，在故事题材上选择甜甜的恋爱主题为故事主线。在游戏过程中，玩家以第一视角与不下线恋人展开恋爱互动，在沉浸式约会的过程中体验美妙的恋爱之旅。

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真人互动基因下的全新力作

作为腾讯首款第一视角恋爱游戏，《忘忧酒馆：不下线恋人》是基于腾讯新文创IP「忘忧酒馆」的一款小游戏。到目前为止，「忘忧」系列微电影已发布了三季。而此次互动影游模式并不是「忘忧」系列的第一次运用。

2017年，由林更新、赵丽颖主演的《忘忧镇》就是一部由真人拍摄、玩家选择剧情走向的互动影视剧，上线后收获了不错的反响。

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这一次，《剑侠情缘》延续忘忧互动电影的基因，迎接一次全新的突破与挑战——打造一款既能放在《剑手》中成为副本、又能独立运作的真人互动小游戏，让玩家在真实与梦幻之间体验一次浪漫的孤岛奇缘。

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金牌班底倾力合作

既然有所升级，就意味着需要更庞大的故事背景以及更复杂的互动机制和玩法，出品的好与坏，十分考验制作团队的水平。

不仅需要腾讯内部「忘忧酒馆」团队精心打磨游戏玩法及剧情脚本，同时剧情画面的采集与表达也十分重要，拍摄效果将直接影响玩家的体验。经过严格的比稿和层层选拔，点维凭借专业的团队配置和过硬的技术实力，成为《忘忧酒馆》项目组本次游戏制作的合作伙伴负责游戏中所有的画面拍摄和影视制作部分

早在2016年，一款真人互动游戏H5《活口》受到业界的广泛好评。而《活口》的核心主创，也是现任点维创意合伙人吴言，也担任了此次游戏制作的创意总监。

点维曾对互动影游有所涉猎，然而面对日新月异的游戏产品与日益激烈的行业竞争，点维从不满足于此，一直想在这个领域寻求新的突破。对于《忘忧酒馆：不下线恋人》这个项目，点维联合创始人也给予了高度关注，全程参与并积极配合协调沟通。

基于以往的成功经验，执行团队对游戏中的人物展现、互动设置、情节推动等方面进行专业把控，力求做到剧情线索上更加吸引人，镜头运用更加流畅成熟，人物情绪表达上更为丰满。

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在拍摄方面，镜头语言的表达和画面美感的平衡是一大难题。为此，点维摄制组专门采用ARRI MINI+Easyrig等设备，拍摄前反复测试，用高品质水准严格要求每一步执行。

真人互动游戏，讲究一个「真」。玩家和女主在岛上度过数个日日夜夜，为了实现更真实的临场感受与画面美感，游戏中海岛画面的拍摄地选在了风景宜人的泰国，而现代都市戏码选在国内，于是就形成了双组协同拍摄模式，泰国、深圳两个分会场，共同打造一个真实又梦幻的世界。

游戏的拍摄制作从前期筹备到开拍，再到后期产出，历时8个月之久，虽然充满了挑战，但在精心策划与专业团队的加持下，这款游戏更值得被大家期待。

如今，放眼国内各大平台，关于互动影像内容的作品越来越多，不管是互动剧、互动综艺还是互动小说，都借鉴了游戏的操作模式，而游戏本身也在向着突破不断寻求创新。

作为一家创意机构，点维在泛文娱领域深耕近十年，与腾讯、网易、SUPERCELL等头部游戏公司也一直保持着稳定合作。游戏行业的多元化发展与快速迭代，不可避免地会带来挑战与机遇。

「不下线的恋人」是时代与环境赋予点维的一次机遇，同时点维也想通过自身更加成熟、优秀的作品，为行业打开游戏、影像、互动技术，乃至大IP、动画、短视频等创意内容生态的边界，为想象力带来更多可能。

保持开放，保持敏锐，点维愿和合作伙伴迎接游戏新世代。

一切才刚刚开始。

制作人员名单

出品方 | 腾讯游戏-忘忧酒馆
品牌总监 | Teri
品牌经理 | 黎琦
游戏策划 | 黎琦
编剧 | 褚楚/虞梦蝶/黎琦
TGideas团队：
程序开发 | 权妈/泽贤/小胡/超哥/花叔/DG
创意指导 | LAVA/毛铠/BOBO
UI美术 | 凉哥
项目管理 | 安妮
音乐/音效 | foko

代理公司 | Dotwell 点维文化
总监制 | 狄文达/肖聪
项目经理 | D/PAO
创意总监 | 吴言
文案 | 左浩成
导演 | 朱昊/赵硕
副导演 | Tank
制片 | 肖峰/狄扬
海外制片 | KO
摄影指导 | 王光才
B组摄影指导 | 李旻
美术指导 | 夏尔/陈奥
平面设计 | 林玉峰
服装师 | Sammi
拟音/混音 | 方源
剪辑 | 温海荣/黄婉仪
后期合成 | 李圣/积磊/一雄
调色 | 阿花/李大鹏

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