腾讯互动游戏《不下线恋人》，体验甜宠恋爱剧情

原标题：不下线的恋人，等你来撩

前不久的腾讯游戏2020年度发布会上，众多新款游戏齐齐亮相，引发广大玩家的讨论与期待。

其中一款来自《新剑侠情缘手游》（以下称「剑手」）衍生IP忘忧酒馆的第一视角真人恋爱互动小游戏《忘忧酒馆：不下线恋人》，以独特的实拍互动和甜宠剧情让人眼前一亮。

《忘忧酒馆：不下线恋人》游戏预告片





不一样的甜宠恋爱剧情

互动电影游戏以重剧情为核心。纵观市面上同类型的游戏，如《夜班》《黑镜-潘达斯奈基》《隐形守护者》，以及早些时候的互动影游H5《活口》等等，基本上都是以悬疑解谜为题材，力图打造紧张的氛围和扣人心悬的情节，以满足玩家寻求新奇刺激的需求。

而《忘忧酒馆：不下线恋人》则看准另一赛道，面对互动影游的同类型竞争，在故事题材上选择甜甜的恋爱主题为故事主线。在游戏过程中，玩家以第一视角与不下线恋人展开恋爱互动，在沉浸式约会的过程中体验美妙的恋爱之旅。

真人互动基因下的全新力作

作为腾讯首款第一视角恋爱游戏，《忘忧酒馆：不下线恋人》是基于腾讯新文创IP「忘忧酒馆」的一款小游戏。到目前为止，「忘忧」系列微电影已发布了三季。而此次互动影游模式并不是「忘忧」系列的第一次运用。

2017年，由林更新、赵丽颖主演的《忘忧镇》就是一部由真人拍摄、玩家选择剧情走向的互动影视剧，上线后收获了不错的反响。

这一次，《剑侠情缘》延续忘忧互动电影的基因，迎接一次全新的突破与挑战——打造一款既能放在《剑手》中成为副本、又能独立运作的真人互动小游戏，让玩家在真实与梦幻之间体验一次浪漫的孤岛奇缘。

金牌班底倾力合作

既然有所升级，就意味着需要更庞大的故事背景以及更复杂的互动机制和玩法，出品的好与坏，十分考验制作团队的水平。

不仅需要腾讯内部「忘忧酒馆」团队精心打磨游戏玩法及剧情脚本，同时剧情画面的采集与表达也十分重要，拍摄效果将直接影响玩家的体验。经过严格的比稿和层层选拔，点维凭借专业的团队配置和过硬的技术实力，成为《忘忧酒馆》项目组本次游戏制作的合作伙伴，负责游戏中所有的画面拍摄和影视制作部分。

早在2016年，一款真人互动游戏H5《活口》受到业界的广泛好评。而《活口》的核心主创，也是现任点维创意合伙人吴言，也担任了此次游戏制作的创意总监。

点维曾对互动影游有所涉猎，然而面对日新月异的游戏产品与日益激烈的行业竞争，点维从不满足于此，一直想在这个领域寻求新的突破。对于《忘忧酒馆：不下线恋人》这个项目，点维联合创始人也给予了高度关注，全程参与并积极配合协调沟通。

基于以往的成功经验，执行团队对游戏中的人物展现、互动设置、情节推动等方面进行专业把控，力求做到剧情线索上更加吸引人，镜头运用更加流畅成熟，人物情绪表达上更为丰满。

在拍摄方面，镜头语言的表达和画面美感的平衡是一大难题。为此，点维摄制组专门采用ARRI MINI+Easyrig等设备，拍摄前反复测试，用高品质水准严格要求每一步执行。

真人互动游戏，讲究一个「真」。玩家和女主在岛上度过数个日日夜夜，为了实现更真实的临场感受与画面美感，游戏中海岛画面的拍摄地选在了风景宜人的泰国，而现代都市戏码选在国内，于是就形成了双组协同拍摄模式，泰国、深圳两个分会场，共同打造一个真实又梦幻的世界。

游戏的拍摄制作从前期筹备到开拍，再到后期产出，历时8个月之久，虽然充满了挑战，但在精心策划与专业团队的加持下，这款游戏更值得被大家期待。

如今，放眼国内各大平台，关于互动影像内容的作品越来越多，不管是互动剧、互动综艺还是互动小说，都借鉴了游戏的操作模式，而游戏本身也在向着突破不断寻求创新。

作为一家创意机构，点维在泛文娱领域深耕近十年，与腾讯、网易、SUPERCELL等头部游戏公司也一直保持着稳定合作。游戏行业的多元化发展与快速迭代，不可避免地会带来挑战与机遇。

「不下线的恋人」是时代与环境赋予点维的一次机遇，同时点维也想通过自身更加成熟、优秀的作品，为行业打开游戏、影像、互动技术，乃至大IP、动画、短视频等创意内容生态的边界，为想象力带来更多可能。

保持开放，保持敏锐，点维愿和合作伙伴迎接游戏新世代。

一切才刚刚开始。

制作人员名单

出品方 | 腾讯游戏-忘忧酒馆

品牌总监 | Teri

品牌经理 | 黎琦

游戏策划 | 黎琦

编剧 | 褚楚/虞梦蝶/黎琦

TGideas团队：

程序开发 | 权妈/泽贤/小胡/超哥/花叔/DG

创意指导 | LAVA/毛铠/BOBO

UI美术 | 凉哥

项目管理 | 安妮

音乐/音效 | foko

代理公司 | Dotwell 点维文化

总监制 | 狄文达/肖聪

项目经理 | D/PAO

创意总监 | 吴言

文案 | 左浩成

导演 | 朱昊/赵硕

副导演 | Tank

制片 | 肖峰/狄扬

海外制片 | KO

摄影指导 | 王光才

B组摄影指导 | 李旻

美术指导 | 夏尔/陈奥

平面设计 | 林玉峰

服装师 | Sammi

拟音/混音 | 方源

剪辑 | 温海荣/黄婉仪

后期合成 | 李圣/积磊/一雄

调色 | 阿花/李大鹏