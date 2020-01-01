世界自闭症日，浦发信用卡打造了一个银河画室

如果说快乐是一种天赋，那么对于星星的孩子而言，孤独是他们与生俱来的本能，走出自闭是终其一生的难题。

2020年4月2日，是第13个世界自闭症日。处于特殊隔离期的人类，正面临一场大型孤独危机。浦发信用卡携手WABC艺途公益基金会，发起“浦绘童梦”公益项目，带大家走进童画世界，用爱融化孤独，守护特殊孩子的纯真童梦。

你知道吗？中国有超过1000万的自闭症患者！这些星星的孩子，通常会有沟通障碍、兴趣狭隘、行为刻板的明显特征，似乎在宣告：请勿靠近。

爱是万能的通行证。这一次，浦发信用卡为爱出发了！



我们发现，童心永不过期的自闭症、脑瘫等精神智力障碍人群，有时也会闪现出众的艺术灵感。所以，免费的艺术疗愈课程与社会融合活动，立马安排！

你是不是也会好奇，绘画对于星星的孩子，究竟意味着什么？

前方童画创作人组团登场，速速围观，带你发现背后的故事……

一、进入银河画室，观赏星星的闪光时刻

孤独 + 画画的组合，不一定都能出现梵高。

就算不是天才，也可以照样缤纷多彩！为了打破外界对特殊孩子的刻板印象，鼓励孩子们尽情创作，浦发信用卡打造了一个线上银河画室H5，带大家在奇幻艺境中，观赏触动人心的童画作品。

扫描二维码，进入银河画室！

（数英App用户需点击放大二维码后，长按识别）



同时，浦发信用卡还推出三款特别定制卡面 —— 《春海织梦》、《山花烂漫》、《星空露营》，以独特的方式珍藏童趣和美好。

《春海织梦》

《山花烂漫》

《星空露营》

二、发现人生的彩蛋，看童画继续发光

如果艺术是人类社会的沉淀，那么，画画就是孩子们的彩蛋。

同一个的世界，却能引发无数个童趣画面。看太阳如火把，点亮山谷；看春意欢腾，大自然变成一场流动的盛宴；看月下星辰，诞生奇幻的流浪。我们用小视频的形式，让童画破蛋重生，呈现特殊小朋友的高光时刻。



扫码沉浸式感受童画世界



当我们用点滴善举传递温暖的时候，星星的孩子也在用童趣烂漫的画作治愈着我们，爱是心底的柔软，也是一种相互的力量。

未来，我们会继续用心关注这群特殊小朋友，用爱守护他们的童画梦想。

如果可以，让我们尽情拥抱。如果可以，让我们成为彼此的光。

*数据来源于2019年发布的《中国自闭症教育康复行业发展状况报告Ⅲ》