三星QLED×瑞安·雷诺兹：广告环中环，一石三鸟的植入大法

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2019年11月，三星邀请著名好莱坞影星瑞安·雷诺兹（Ryan Reynolds）担任旗下高清大屏电视 QLED 的代言人。QLED 电视可以给观众提供绝佳的观看体验，可是将这些优势与代言人瑞安的气质结合却是个难题。

广告代理商 adam eve 想出了绝佳的解决方案。他们表示要拍摄一支从未有过的广告片，即“广告中的广告中的广告”。恰逢代言人瑞安主演的新电影《鬼影特攻：以暴制暴（6 Underground）》即将在网飞（Netflix）放映，制作团队决定将电影的预告片直接投放在 QLED 电视的大屏上随广告片一起展示给观众。既体现电视的超清大屏，又帮电影做了预热宣传，可谓是一石二鸟的设计，但制作团队仍不满足，又在这支影片预告中插入了一支金酒广告。至此，一支“镶套式”的广告大片完成了。

影片一开始，画面展示了 QLED 电视的超高清画质

突然，画面变成了《鬼影特攻：以暴制暴（6 Underground）》电影预告片。

画面渐暗，瑞安走了出来，他身后的电视大屏仍在播放电影预告片片段。瑞安向大家推荐 QLED 电视，表示用它订阅网飞观看他的新电影是最佳选择。

画面停滞，电视大屏的画面又变成了一支金酒品牌的广告。瑞安表示无奈，解释说自己其实买了这次的中间滚动广告位。

原来，瑞安在2018年2月份买下了飞行美式金酒（Aviation American Gin）品牌，并担任了该品牌的创意总监。瑞安表示这次想借这支片子的“广告位”向大众展示一下这支酒。

广告片导演叫停了拍摄，佯装刚刚得知真相，表示无奈，最后要求摄制团队在这支金酒广告的背景上打上三星 QLED 的 logo 以示拉回了主题。