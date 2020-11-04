台湾信义房屋：幸福是，和信任的人一起找到永远

台湾年轻人对于婚姻、爱情和未来的不确定，使得台湾进入疑婚时代，结婚率创新低，离婚率已进入黄金交叉超越结婚率。而新婚一直是房屋市场的重要客源，信义房屋做为台湾房仲业的领导品牌，感受到这对行业的长期冲击。

为了鼓励年轻人勇敢追爱，不再畏惧承诺。信义房屋携手 Dentsu Taiwan 台湾电通推出广告片「信任幸福篇」。

信义房屋：信任幸福篇

广告片邀请知名导演罗景壬掌镜，金钟视帝姚淳耀和实力派演员陈美月演绎。描绘了一对情侣从疑惑走向信任的感情故事。

女主角在户政事务所工作，她每天见证不同的面孔来这里办理结婚、离婚等户政登记。

看过无数爱情的悲欢离合，人们一定是彼此了解，才会结婚吗？离婚的人看起来更了解彼此。女主和男友就这样，数着这个月又有多少对分分合合，抱着对未来的怀疑，迟迟不敢对自己的感情迈出新一步。

直到一天，女主接待了一位老伴去世的爷爷。爷爷其实早就知道如何办理手续，只是不舍与老伴分开，故意拖到最后期限才来。女主在爷爷的脸上看到了从未看到的表情，平静地面对一切，把握一切，把握不了的就接受一切。

女主深受触动，决心不再让男友等待。原来，幸福是需要自己亲手去抓，才会在我手里。

因为，幸福是，和信任的人一起找到永远。