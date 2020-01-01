每日优鲜全新品牌片《让生活更鲜活》，致所有30+女性

每日优鲜 7 月 28 日发布全新品牌片，聚焦核心用户群体 —— 一二线城市30+ 家庭女性，传递 #让生活更鲜活# 的品牌态度。

视频文案



30+的生活 是什么状态？

一定很寡淡？

一定要取舍？

一定要守规矩？

一定要做妥协？ 一定……

哪有什么「一定」

无趣的才不是生活

是丧失兴趣的自己 大人不做选择

鱼和熊掌我就要兼得 人生遇上暂停键？

又怎样！

转个弯就见识个新我 我该怎么活？

这事儿

只能我自己决定 30+ 的生活是什么状态？

绝对有趣

绝不服软

随时重启 用力生活

生活得 更鲜活

用每日优鲜

#让生活更鲜活#

30+ 的女性该活成什么样，似乎总有一套的标准答案

应该早日安稳，变动或独身都是错误决定； 应该收敛野心，家庭才是不二重心；应该在意他人的目光，活成别人眼里妈妈该有的模样；应该接受，成为妈妈就是失去自我的开始……

但，人生哪有什么「应该」或「一定」？ 年龄，数字而已，人生根本没有分水岭。野心这件事，无关年龄和性别的事。与其在意别人的眼光，不如在意怎么活成孩子的榜样。

30+的女性，更坦然、更笃定，不再接受定义，但更加懂得接纳自己。看过一些天地，更意识到要多看看自己的心。

对拥有的一切倍感珍惜，所以更加懂得：热爱生活的最好方式，就是在有限的生命里去活得更加鲜活。

每日优鲜一直用鲜活的食材，陪伴在亿万家庭的一日三餐里，见证着女性在生活中的忙碌与努力。每日优鲜相信，女性最美的时刻，正是那些不被定义的时刻，也相信如今的女性有足够的能力和底气，让生活过得更鲜活。毕竟「我该怎么活 全凭我决定」，尽管各自鲜活地活着吧！