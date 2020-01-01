奈雪的茶携手姜思达，聊聊什么是“美好自有力量”

美好自有力量

“美好有一万种，你是哪一种？”

撕去“小清新”、“岁月静好”的固定标签，奈雪的茶提出「美好自有力量」的主张，同期在微博推出「美好聊天室」，由姜思达连线”奈雪的茶”创始人彭心、脱口秀演员思文和作家陶立夏，共同探讨美好主张。

一、「静静的小美好」

视频开始，姜思达坦言，自己的性格与大众认知并不完全相符。

他正面回应了“傲娇”“毒舌”的评价，笑说自己并非如此，平时是“静静的小美好”。





二、美好这两个字对你来说意味着什么？

采访环节，姜思达首先问及嘉宾对于“美好”二字的看法。

思文强调日常生活中对“美好”的细微感受。她以采访时的场景为例，细述美好无时不在，需要人用心去感受。

姜思达则道出了更多人的心声，觉得自己对美好生活的感受力比较“低下”，由于只关注困境本身而忽视了美好的存在。“我会发现我生活当中，有很多困局就困局在我只看到困局本身。”

彭心则提到了大众对于“奈雪的茶”的品牌认知，温暖、美好都是离不开的关键词。





三、她们的美好主张

第二环节，当被问到奈雪的茶被称为“网红”的看法时，

彭心真诚地给出了回答：网红并不是一个贬义词，但如何避免网红品牌的昙花一现、让它真正融入大众生活，才是品牌需要思考的问题。





四、她们的美好自有力量

视频最后，嘉宾们都聊了聊自己对于“美好自有力量”这句话的理解。

思文认为，没有白白经历的痛苦。经历过痛苦后，人会获得感受美好、拥抱美好的能力，由此也能被激发出更深层的力量。

陶立夏的观点更多从他人与自己的关系角度出发。她认为，如果人因为受到启发而变得美好与强大，原因在于自己本就具有这样的特质，对方扮演的只是一个启发者与唤醒者的角色。所以，不用怀疑自己的“美好”特质。

最后，几位嘉宾也提出了自己的美好祝愿。

思文：“相信美好，就不会随随便便输给生活。”

陶立夏：“忠于内心对美好的追求，你就会成为更好的自己。”