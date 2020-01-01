音街2020品牌片：一起唱响“今夏放肆清单”

文案
夏天的烦恼
没人知道 也不太重要
永远忘不了的是你干净明亮的微笑
寂静的时刻总是充斥着无聊的味道
原来我早已习惯没日没夜的喧闹
我只想去过自己一直想要的生活
勇往直前永远不退缩
就算失落太阳依然会从西边落
不变的是我迷途未返的执着
网易云音街，这个夏天一起“上天”。
每段青春都是一次“迷途未返”的旅行，在这个略显特别的夏天，我们想要“放肆”的心变得尤为强烈。
由Bexta宝视达制作的网易云音街2020品牌片已在全网正式上线。关于青春，关于年少，我们想让你一起“燃”起来！
1、去叛逆！
离校前在升旗台开一场“演唱会”，
保安和同学都是难忘的听众！
2、去沉浸！
扎实地感受一次跑道的阳光，
最后一次走过时已提着行李箱。
3、去旅行！
和欢歌不停的瀑布相拥！
和没心没肺的朋友相拥！
4、去喧闹！
用歌声挑战世界，
述说你的不甘平凡和赤子骄傲！
5、去挥洒！
和头顶的汗水、手机里的音乐，
独享整个操场。
6、去竞争！
在海滨公路和海浪赛跑，
跑赢了是青春，跑输了是年少。
7、去歌唱！
共唱一首毕业歌，
海浪和篝火的低吟是最动人的伴奏。
8、去告别！
把离别变成狂欢，
好好地和校园说声再见。
9、去纪念！
让歌声替你完成一场太空旅行，
用最疯狂、最浪漫、最难忘的音乐现场
纪念青春！
幕后花絮
白色衬衫、橡胶跑道、熟悉的下课铃声、夏日的烈火骄阳……熟悉的场景，将我们迅速拉回那一段年少时的热血时光。300多位学生的本色出演，为我们带来了最为真实的代入感：无拘无束、无所畏惧，让影片的基调充满快乐和明媚。
与其他同题材的广告片不同，我们没有选择青春散场、渲染伤感作为影片的情感建设，而是更希望传递青春的热血与明朗和对未来可期的“燃燃斗志”
关于BGM，我们邀请到了95后原创高校流行朋克乐队“葡萄不愤怒”领唱。更有合唱团加盟，让音乐更加饱满，更具感染力。
感谢Bexta宝视达团队的小伙伴们专业、高效率、配合默契，完成了这一次的项目，也感谢客户将品牌片交给我们制作，期待下一次的合作！