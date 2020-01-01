音街2020品牌片：一起唱响“今夏放肆清单”





文案

夏天的烦恼

没人知道 也不太重要

永远忘不了的是你干净明亮的微笑 寂静的时刻总是充斥着无聊的味道

原来我早已习惯没日没夜的喧闹 我只想去过自己一直想要的生活

勇往直前永远不退缩 就算失落太阳依然会从西边落

不变的是我迷途未返的执着

网易云音街，这个夏天一起“上天”。

每段青春都是一次“迷途未返”的旅行，在这个略显特别的夏天，我们想要“放肆”的心变得尤为强烈。

由Bexta宝视达制作的网易云音街2020品牌片已在全网正式上线。关于青春，关于年少，我们想让你一起“燃”起来！

1、去叛逆！

离校前在升旗台开一场“演唱会”，

保安和同学都是难忘的听众！

2、去沉浸！

扎实地感受一次跑道的阳光，

最后一次走过时已提着行李箱。

3、去旅行！

和欢歌不停的瀑布相拥！

和没心没肺的朋友相拥！

4、去喧闹！

用歌声挑战世界，

述说你的不甘平凡和赤子骄傲！

5、去挥洒！

和头顶的汗水、手机里的音乐，

独享整个操场。

6、去竞争！

在海滨公路和海浪赛跑，

跑赢了是青春，跑输了是年少。

7、去歌唱！

共唱一首毕业歌，

海浪和篝火的低吟是最动人的伴奏。

8、去告别！

把离别变成狂欢，

好好地和校园说声再见。

9、去纪念！

让歌声替你完成一场太空旅行，

用最疯狂、最浪漫、最难忘的音乐现场

纪念青春！

幕后花絮

白色衬衫、橡胶跑道、熟悉的下课铃声、夏日的烈火骄阳……熟悉的场景，将我们迅速拉回那一段年少时的热血时光。300多位学生的本色出演，为我们带来了最为真实的代入感：无拘无束、无所畏惧，让影片的基调充满快乐和明媚。

与其他同题材的广告片不同，我们没有选择青春散场、渲染伤感作为影片的情感建设，而是更希望传递青春的热血与明朗和对未来可期的“燃燃斗志”

关于BGM，我们邀请到了95后原创高校流行朋克乐队“葡萄不愤怒”领唱。更有合唱团加盟，让音乐更加饱满，更具感染力。

感谢Bexta宝视达团队的小伙伴们专业、高效率、配合默契，完成了这一次的项目，也感谢客户将品牌片交给我们制作，期待下一次的合作！