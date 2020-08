随着疫情的全球爆发到逐渐有所好转,如今人们已经开始逐渐意识到,似乎很难再回到从前那样的“正常”生活,而是逐渐习惯与疫情共处的生活状态,为了让更多人适应现在并学会享受当下,荷兰可口可乐最近与创意机构72andSunny及口语艺术家George the Poet合作,共同带来了一支鼓舞人心的广告片「Open Like Never Before」:

与其纠结“什么时候才能回到疫情之前的正常生活”,可口可乐用这支短片告诉人们:转变态度好好享受当下才是最正确的答案。

关于这支短片, 72andSunny阿姆斯特丹的执行创意副总监Laura Visco表示:“我们希望用一种全新的、积极的角度去看待我们目前的生活状态,这个特殊时期的美妙之处在于,它让我们有史以来第一次去定义“正常”的生活是什么以及我们想要的生活是什么样,这真的很令人兴奋。”