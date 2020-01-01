天猫超级品类日香水专场：理想生活，各不香同

原标题：天猫这波真TM香！

香水像是女人的第二层衣服，柔情、芬芳、性感、迷人……也更像是女人的魅力名片，无需多言便已开始介绍真性情的你，从而增加人们的记忆点。

香奈儿女士曾说过：不用香水的女人没有未来。而天猫超级品类日的香水文案，却像是每种女性对未来的宣言。

出入职场的白领女性除了精致体面的外貌，香水也成为了展现职场魅力的一种体现。前后中调刚刚好的入门香，就是最好的自我诠释。

刚刚好的入门香，就是走在人群里不撞香

活出个性，活出真我。执着于同一种香调，就是我与你爱恋的格调。

喜欢上一个人，就会沉迷于一种味道

看似对香水的狂热收藏者，却也在暗暗地表露着对审美艺术的执着态度。

我的收藏癖，就是颜值即正义

微不足道的香气，要比蜻蜓点水简短的对视谈话更能了解眼前的这个人。

比看剧鉴渣更好的方式，就是用气味鉴渣

百变在自我，可盐可甜。谁说女孩不可以表现出两面。

滑向38度的夏天，留香不止千米

现如今，香水成为新一代社交礼仪，闻香识人，无论身处在躁动热闹非凡的Party中，还是正经严肃的职场工作，香水成为了一种必需品。

曾经偏爱西方花果香的国人，也不再局限于从众心态，而更注重体现自我品位修养的木质香和东方花香，从花香中让身体赋予东方意境的韵味与魅力。

而这也让拥有众多香水阅历的人群嗅觉得到升级，或是甜美淡雅、或是浓烈狂野……找到与自己个性匹配度相同的香水癖好。

而男女通吃的中性香，越来越受到年轻人的喜爱，它用独特平和的香水魅力，打开全新生活视野，低调却又个性十足。

看似精短的视频，却将香水魅力生活展现的淋漓尽致，五种人设五种性格标签：小众崛起，悦人更悦己，瓶身设计，品牌为王，性别模糊。





「理想生活 各不相同」

天猫香水品牌日用独特洞察视角，直观地让消费者了解香水对各种人群嗅觉体验，而天猫超级品类日这个香水专场，更像是为在香水中迷茫的人群指明了方向。

香水是生活美学的部分。

人造就了香水，香水也成为人身体的一部分，在选择香型时就已决定好你是哪种人设。你可以是稳重大方的职场白领，只钟情于在人群里不撞香的小众谛普提可，享受属于自己的小确幸。

也可以是爱情中的调味剂，成为他眼中的可爱甜心。

也可以是追求极致的收藏艺术家，在众多祖马龙瓶身中，找寻艺术的亮点。

也可以是可盐可甜的酷飒滑板女孩，用TF来展现硬朗娇艳的迷人风采。

万千香型，万千宠爱，天猫品牌日为不同需求的个体寻觅，属于其特有的需求体验，给予个体足够的尊重。

爱有千百种体验，而天猫给你不只是爱，还有属于你自己的那一面。天猫香水品类日，更像是一份刚刚热气出炉的《2020香水购买指南》，从人群消费大数据中更深一步的向年轻人传达香水升级的新趋势，没有老套的说教产品介绍，而是用浅显易懂创意沟通和视角明确的大数据观点，引导消费者找到属于自己的香水需求。