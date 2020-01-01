京东家电×大理寺日志：侦破七夕送礼难题

原标题：京东家电x大理寺日志：七夕联合探案

#七夕送啥不翻车# 是一个千古大难题，今年七夕佳节，大家都收到中意的礼物了吗？这次的京东家电七夕节项目，客户希望在年轻人心中建立“七夕送礼送新潮小家电”的消费心智，带动小家电品类的站内销售。

联合爆款国漫IP《大理寺日志》“侦破”七夕送礼难题



为了帮大家高效“破解”七夕送礼难题，我们选择联动2020年爆款国漫IP《大理寺日志》进行深度合作，联手推出了5支“七夕篇”特别版短片，先来戳视频一探究竟吧！

作为《大理寺日志》的真爱粉，鲸梦团队的小伙伴自然懂得粉丝们最期待、最想看的是什么。除了保留原汁原味的IP画风、请来原班声优团队来配音，在剧情设计中，我们也巧妙融合了粉丝们喜闻乐见的IP原作梗，同时将七夕好礼种草情节打造成意想不到的惊喜反转。

吹风机篇

猫爷洗澡名场面谁不想看？

美容仪篇

七娘完美女装的破绽居然是…眼袋！

咖啡机篇

快乐青年分享官八考试必过秘籍！

电动剃须刀篇

大理寺七夕伙食为何又双叒叕是萝卜？

扫地机器人&吸尘器篇

猫爷竟然也对猫毛过敏？

5支诚意满满的“七夕篇”短片全网上线后，获得不少粉丝的喜爱和认可，在B站更是收获了一大波超有趣的互动。与此同时，微博话题#七夕送啥不翻车#的阅读量也达到了1.5亿！

“都是名场面”

“第一次看广告也这么起劲”

“哈哈哈哈头要笑掉了”

“神奇的联动增加了”

……

欲行好事，莫问前程！希望这次京东家电的七夕项目真的能帮到有送礼需求的小伙伴。祝大家有情人终成眷属！