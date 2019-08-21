别那么辛苦了，阿里云向创业的麻烦说不！

毋庸置疑，这是一个全民创业的时代。

每个人都在喊着创业，热情高涨。这其中有一大部分的人却早已准备就绪，有强的执行力和好的想法，在努力实现自己的创业宏图。

据相关数据表明：全国90%的企业数量来自中小企业，一个国家的中小企业数量决定了一个国家的经济活力。

创业是创业者们新生活的开启，但即便做好了万全的心理准备，在创业的繁琐过程中，依然会遇到种种让人猝不及防的“恼人”小状况，烦不胜烦。

而这一次，时刻关注中小企业成长的阿里云，整合众多企业服务项目，打造中小企业一站式服务平台：阿里云企业应用中心。

洞察在中国大环境下的创业痛点，切身感受每个创业者遇到的烦。阿里云创新采用短视频的传播形式，快速和创业者们建立更高效的信息沟通，推出《创业简法》，致力于服务所有创业者，去简化创业的种种小麻烦！

一、正片上线：看《创业简法》，如何简化创业的繁

五个创业故事，五种创业时会遇到的麻烦事。怎么办？别慌~看看阿里云《创业简法》，如何见招拆招。

二、系列海报



是什么？让创业者们都扭头看向右侧！

对创业者而言，总会遇到各式各样的创业小麻烦，围绕在他们的身边。上阿里云，有《创业简法》来帮忙，轻松甩开这些创业小麻烦！

01

AI智能文字识别

准确率超90%

省下人手办大事

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智能财务管理

手指在线记账

财务状况全掌握

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商标快速在线申请

全程进度透明

公司发展有保障

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智能营销小程序

一键发布多平台

拓宽客流商机多

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云上公司注册

只需网上提交

远程申请不用跑

三、动图感受：创业遇到的麻烦时刻

用竖屏的形式，剪辑不同领域创业者会遇到的麻烦状况。从慌乱忙碌的状态中，直面感受他们在创业时期避不可避的小无奈！

我们知道，创业绝非是一件简单的事。在传统的创业模式中，总会遇到一些小麻烦，浪费时间和效率。但阿里云用《创业简法》，以数字化的方式，在线「简化」创业中会遇到的繁。

创业的方向要创新，创业的方式当然也可以创新点。

在这个年末，所有创业者们请注意，阿里云企业应用中心温馨提示：《创业简法》请及时查收！