得物App更名，制作了一支有“毒”的广告

原标题：这广告真的有毒，不服来数 | KARMA

这广告真的有毒！不信？

非要点开视频，以身试“毒”？

得物App更名官宣视频 #得物就是毒#。

看完片，真相水落石出。这是KARMA为“毒App”更名做的一波战役。毒App，2017年上线，以“先鉴别，再发货”的开创性模式，俘获了数量庞大的sneaker和运动潮流文化爱好者。2020年，“毒App”正式更名为“得物App”，进一步明晰品牌使命，帮助用户得到、了解、获取、交流美好事物 。

品牌找到KARMA，梳理品牌定位和输出全新的品牌主张，吸引更多潮流圈外人，接受和享受潮流文化，成为品牌用户。沿着这个写下去，我们会说，我们提炼了一个什么slogan，做了一条什么TVC……确实如此（后续上新），暂且回归正传——

01

有「毒」的广告，大概率有个有「毒」的开始

在我们脑暴品牌TVC时，Kama突然发出刹不住的、杠铃般的笑声，这是他想到“不正常”创意时的症状。一众account和creative（脸上写着“又来了”），看着他。

他说：“我想到两个故事。第一个故事，施瓦辛格扛着机关枪，枪口炮火响不停，dudududu——中途，子弹上膛，发出‘dewu’一响，继续开火，dudududu——第二个故事，一休唱歌，（然后他唱起了一休的旋律）得物得物得物得物，毒毒毒毒毒。”

此处省略一段15分钟笑到昏厥的声音。

Kama开始认真：“难道，我们不应该做一条片子，直接告诉已有用户，‘得物就是毒’吗？用‘得物-毒 (de wu du)’的发音关联，帮助已有用户理解‘得物App就是毒App’，尽可能减少用户对品牌升级的记忆成本。”

在场的人，开始认真。不知道从什么时候开始，我们拿到一个brief，第一惯性是为品牌输出一个有深度的主张，走心的，美好的，对抗性的，高高在上的……输出一个简单的信息，反而成了一桩少有人做的事。

我们决定一试，在TVC出来之前，用一系列病毒视频，告知已有用户“得物就是毒”，让“得物”承接好“毒”积累下来的品牌资产，请已有用户继续热爱和照常使用“得物”App。新用户在看着好玩的同时，也知道了，得物App之前叫“毒”。

如你所听，哪里有“dududu”的声音，我们就去哪里搞事情。最后，我们用了葛优教学、史泰龙（“施瓦辛格”换角风波，马上说）、国粹京剧、谍战暗号、李小龙武打等经典桥段，来带出“得物就是毒”。

把这些idea，放在TVC之后，作为彩蛋向客户present。提案完毕，问：“大家有什么问题吗？想从哪里聊起？”

客户们：“要不，先从施瓦辛格的机关枪聊起？”

TVC没聊，彩蛋先抢了风头，我们感觉：

客户拍板，TVC要做，Viral

Video也要做，我们露出和一休一样，礼貌而不失尴尬的微笑：

02

「毒」效够猛，全靠各位夯得狠

#得物就是毒#的Viral Video，从提报创意到视频上线，只有20天左右的时间。一切发生得太快了，创意团队表示：“23小时夯完6条，还没睡醒，就说要看A

Copy，一顿猛feedback后，就TC和Online了，没补完觉，就交片了。”

在非常紧张的时间内，徐王良导演和他的制作团队为我们“请”来了各路大腕。



得嘞，您就是葛优老师~



上海滩往事，都藏在“小明”哥深邃的眼睛里。



导演动用body language教外国友人念“毒”和“得物”。外国友人八脸懵逼+内心OS：What’s the

meaning of this 脚本？



想组团抱走可爱的“一休”



凭借和史泰龙惊人的相似度，将“施瓦辛格”的角色改写成“史泰龙”。

凌晨两点，1℃，穿着背心拍戏，中途被重机关枪撞到膝盖，坚持：“Let’s Try Again.”肌肉之外，让我们看到了硬汉的真正涵义。

看完片，真相水落石出。这是KARMA为“毒App”更名做的一波战役。毒App，2017年上线，以“先鉴别，再发货”的开创性模式，俘获了数量庞大的sneaker和运动潮流文化爱好者。2020年，“毒App”正式更名为“得物App”，进一步明晰品牌使命，帮助用户得到、了解、获取、交流美好事物 。

品牌找到KARMA，梳理品牌定位和输出全新的品牌主张，吸引更多潮流圈外人，接受和享受潮流文化，成为品牌用户。沿着这个写下去，我们会说，我们提炼了一个什么slogan，做了一条什么TVC……确实如此（后续上新），暂且回归正传——

01

有「毒」的广告，大概率有个有「毒」的开始

在我们脑暴品牌TVC时，Kama突然发出刹不住的、杠铃般的笑声，这是他想到“不正常”创意时的症状。一众account和creative（脸上写着“又来了”），看着他。

他说：“我想到两个故事。第一个故事，施瓦辛格扛着机关枪，枪口炮火响不停，dudududu——中途，子弹上膛，发出‘dewu’一响，继续开火，dudududu——第二个故事，一休唱歌，（然后他唱起了一休的旋律）得物得物得物得物，毒毒毒毒毒。”

此处省略一段15分钟笑到昏厥的声音。

Kama开始认真：“难道，我们不应该做一条片子，直接告诉已有用户，‘得物就是毒’吗？用‘得物-毒 (de wu du)’的发音关联，帮助已有用户理解‘得物App就是毒App’，尽可能减少用户对品牌升级的记忆成本。”

在场的人，开始认真。不知道从什么时候开始，我们拿到一个brief，第一惯性是为品牌输出一个有深度的主张，走心的，美好的，对抗性的，高高在上的……输出一个简单的信息，反而成了一桩少有人做的事。

我们决定一试，在TVC出来之前，用一系列病毒视频，告知已有用户“得物就是毒”，让“得物”承接好“毒”积累下来的品牌资产，请已有用户继续热爱和照常使用“得物”App。新用户在看着好玩的同时，也知道了，得物App之前叫“毒”。

如你所听，哪里有“dududu”的声音，我们就去哪里搞事情。最后，我们用了葛优教学、史泰龙（“施瓦辛格”换角风波，马上说）、国粹京剧、谍战暗号、李小龙武打等经典桥段，来带出“得物就是毒”。

把这些idea，放在TVC之后，作为彩蛋向客户present。提案完毕，问：“大家有什么问题吗？想从哪里聊起？”

客户们：“要不，先从施瓦辛格的机关枪聊起？”

TVC没聊，彩蛋先抢了风头，我们感觉：

style=”text-align: left;”>TVC制作团队

制片公司：TurtlePro

监制：陈景杰

导演：徐王良

统筹：Seven

制片：王宇

摄影：刘鸣灏

美术：孙正初

造型：Sherry

灯光：王财松

Casting：小雪

剪辑 Online：Show

TC：Kuro

混音：Mute