苏宁易购×IQOO：如何在自己的生活副本通关

原标题：ELEVISION/IQOO 苏宁易购 如何在自己的生活副本通关

人会在改变人生的重要节点上去设想「如果」，如果没有/如果做了/如果等等，这样的话人生会不会向上或者是向下。但是就算重来，我们似乎也只能改变事情的进程，而无法涂抹掉已定的结局。

Time always win, always?

像鬼打墙一样的转圈人生？像月光宝盒一样跑不赢时间？那…游戏人生就不一样了。

Vo 梦飞：如果我没有赶上那趟去往直播比赛的大巴，没有参与王者荣耀“挑战600场连胜”的话，我会在哪里，会不会重启另外的人生。

梦飞大大c，别名梦飞，虎牙直播平台网络红人。已经获得了600连胜，并且准备冲击700连胜。从他发布的战绩可以看到，他总共玩了600场，胜率高达100%。其中，花木兰的场次最高，达到了562场。

这是什么通关装备，这么厉害！

又是神清气爽的一天，比赛看我一顿操作猛如虎

精致如我

气定神闲优雅而富有仪式感的喝个咖啡，正式开始这一天

没赶上车，重来





成功进入游戏时间



剧照©ELEVISION photographer QIYUHUAI

这是梦飞第 N次错过这辆去往直播比赛的大巴，我们来看看他是如何完美而精准的 N次错过，在自己的生活副本里使用 N次复活甲，他到底做错了什么！！

你以为他错过大巴是因为人床难分离/沉迷照镜子无法自拔/手抖咖啡洒一身，恭喜你，答对了一半！他这一早上确实挺水逆的，但是所有倒霉事件的诱因都是他第一次忘记了给手机充电，为了等手机充电而错过了大巴，在接下来所有重启的副本里无论他怎样抓紧时间都改变不了与比赛大巴擦肩而过的结局，直到…

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VIVO IQOO×苏宁易购

游戏的虚拟和人生的荒诞在某种程度上是高度重合的，有时人生就荒诞到像虚拟的游戏，因为过于荒诞人开始怀疑活着这件事本身的真实性。游戏人生，NO GAME NO LIFE，这深谙其道的创意是怎么产生的呢，在搞笑并带有痛点的同时，也让我们去思考我们最爱思考的「如果」和一切注定与偶合。

创意时刻

BRAIN STORMING

我们联合广州的「i2mago 原象」团队在以梦飞个人职业故事为背景，合理化故事剧情；再于画面中加入电竞中的游戏元素，戏剧化视频剧情的考虑下提炼出「如何在自己的生活副本通关—— GET闪充新技能」的主题。

戏剧化后的梦飞开启游戏通关历程，每次通关失败后，都能使用“复活甲”重启新副本，重新进行通关尝试。也就是我们画面中所看到的出门前的各种小状况导致他与赶往比赛的大巴一次次错过，经历了一次次失败重启后，最后get闪充装备——iQOO 5Pro才得以顺利赶往比赛现场。

INTERVIEW



万象映画ELEVISION

dir cut Editor&TC ：符博超FBCha

在后期的过程中，团队在实际操作上有很多的沟通与二度创作，在一条因为摄像在倒退着拍演员梦飞跑步追逐的镜头时不慎摔倒，导致这一条画面波动很大，而我们在看了这条视频后觉得是可以废素材利用的，因为这条素材可以体现梦飞追逐比赛大巴的那种慌乱，合理剪辑后就是可以非常贴切的和剧情画面融合的。

而这样的转换思维还体现在调整演员体型上，我们没有强行对画面进行变形，而是通过调色以及阴影的调整来改变观众的视觉感受。每一个观众觉得合理的画面背后都是ELEVISION团队的视觉换位思考。

我们也曾无数次在创意的困境里重复碰壁，但我们始终坚持冲破桎梏的终极目标，就像这次我们和VIVO IQOO 以及王者荣耀资深玩家的N次重启，但最终通关。

「拍摄信息」

PROD CO：ELEVISION

Senior Producer：VING\WANGHAN

Creative/Copywriter：i2mago 原象

Director：HUANGMIN

Colorist：FUBOCHAO

Photographer：QIYUHUAI

Editor：FUBOCHAO

编辑 | 生生

Team | elevision

www.ele-vision.com