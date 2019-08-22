惠普圣诞“打印假期”，呼吁放下手机重返真实

有研究显示，圣诞假期中每个四口之家平均要在手机、平板电脑等移动终端上花费250个小时。因此在圣诞节来临之际，惠普特意发起了“Print the Holidays（打印假期）”活动，不仅在11月11日推出同名视频广告，还在官网上线了活动专页，以多渠道呼吁大家放下手机，回到真实的家庭生活中。

Print the Holidays

在这支圣诞视频中，惠普改写了著名圣诞歌曲“12 Days of Christmas(圣诞节的十二天）”，借由歌词传递出对人们过度沉溺手机的不满。视频画面里，无论是家庭聚餐时、见面拥抱时，还是与家人一起滑雪时，大人与小孩们都不肯放下手机，连圣诞老人也一直拿着手机刷刷刷。直到手机电量耗尽，真实的圣诞假期终于开始。

孩子们在厨房打闹、在路边玩耍、在家里面叠纸飞机和千纸鹤，看起来虽然有些乱糟糟，但这才是真实的生活。最后，惠普也不忘告诉大家，要把假期中快乐的瞬间打印下来。

官网专页活动

为了让大家在圣诞假期中有更多的事情可做，惠普在官网上开辟了一个网页，里面有大量免费的打印资源，包括充满童趣的迷宫游戏、剪纸与叠纸游戏等。通过这种方式，惠普号召家庭们多多注重真实的生活，而不是手机中的虚拟世界。

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