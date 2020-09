大安森林公园-字库设计

這一套字是為大安森林公園的標準字以及園區內指標系統文字所設計。為了讓字體表現出安穩而且具有生命力的感覺,字面比例略扁,在部分筆畫的形狀上融入的植物枝條的感覺,部分橫筆做向上膨脹的形狀。



設計 張維中(臺灣科技大學設計系 商業設計組 二年級)

指導 李根在 教授

Designed by Wei-Zhong Zhang in 2020. Directed by professor Ken-Tsai Lee.

(此作品為學生設計作品,非官方設計)