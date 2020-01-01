聚划算99划算节：力挺你的新锐生活

原标题：这个99划算节，聚划算想和年轻人正式聊聊

有些 brief，表面上正正经经，背地里却盘算着要剁你的手。

刚刚过去的聚划算 99 划算节，不知道大家都买了些啥？反正 LxU 团伙们入手的好东西，已经如火如荼地用上了。





01

和年轻人正式聊聊

时钟拨回到一个月前，聚划算品牌聚星找到我们，想要针对接下来的 99 划算节搞一波事情。

作为聚划算自主 IP，品牌聚星一直致力于发掘新锐品牌，并扶持推动新锐品牌成为超级品牌，通过搭建「营销场」传递新锐品牌的理念。99 划算节更是比肩双 11 的一次 S 级大促，因此无论客户还是创意团队，重视程度都是 S 级。

这一次，聚划算的目标很明确：为年轻人发现不一样的新锐品牌。同时给足诚意，号称要以媲美双 11 的优惠力度拿下小年轻的心。

小年轻的心能不能拿下还是个未知数，但提前看到优惠清单的同事的心已经锁定 9 月 9 日了。购物车有多满，接下来的行程就有多满。





02

年轻 ，就是要去发现

首先是年轻到冒气儿的 TVC。

这次，聚划算精心挑选了 14 个包含了各种品类的新锐品牌，让它们作为代表和年轻人对话。

什么话，是年轻人愿意听的话？

反对说教，反对高姿态，反对老生常谈……在经过数次推翻重来，我们决定在这支 TVC 里，聊聊年轻人自己的声音。

都说年轻时总是迷茫 ，或许是因为我们一直在寻找自己的另一面。而每一次新发现，背后都有新锐品牌给予新锐生活更多支撑。

以下是来自年轻人的心声，也是聚划算品牌聚星平台数万新锐品牌的 manifesto：

你想过，你有多少种样子？ 漂亮是武器

面对质疑，那就以漂亮回击 有野兽一样强大的外表

也有温暖柔软的内里 你的每一面都在发出不同的声音 要快乐不要肥宅

要能量不要热量 一个人也绝不凑合

吃对自己和地球都好的东西 你的每一面，都在诠释不同的追求 和孩子做平等的朋友

与它们做友好的邻居 要无坚不摧的肉体

也要以柔克刚的内力 在细节处享受生活

生活会回应你每个小情趣

专注每件小事，才是人生大事 发现多一面的你

发现新锐生活更多可能





03

贩卖态度，玩心大发

除此之外，聚划算希望将几个新锐品牌中的高能玩家推到台前，与年轻客群来一次愉快互动。「态度量贩」手提袋的设计制作被提上日程 。

我们采用了经典红白蓝编织袋的材质，在此基础上将参与的几个品牌及产品特征与时下年轻人爱用的高频网络热梗结合。

网红雪糕中街 1946 就是「祖传高冷」、咖啡伴侣绝杀的燕麦奶 oatly「奶思青年」、不含糖的每日黑巧「不甜主义」，及专注东方肤质的护肤品牌雪玲妃「仙女本仙」。

美观态度两不误，背上堪称当今时尚与互联网冲浪第一人。

我司质朴青年背上后时尚度提升三个 +

景甜直播间高举「不甜主义」，反差萌得可爱





04

设计有风险 ，种草需谨慎

最惨烈的环节来了。

为了更深入地了解新锐品牌的主张及产品特质，我们开始逐一对每个品牌进行产品梳理，梳理的结果就是 —— 我们不知道的好东西也太多了吧！

洗澡的时候可以画出彩虹的浴盐、星巴克唯一指定专用燕麦奶、资深加班人士也能在办公室艾灸放松的无烟艾灸盒……

还记得上一次聚划算新锐品牌大赏被种草的即溶咖啡小伙伴们就一直喝到现在，下一波剁手的对象看来已经有了眉目。





05

一些场外记录



本次 TVC 拍摄涉及到 14 个品牌的 14 个使用场景。从莫干山到上海市区，制作团队每天五点半出动抢天光，中间疯狂转场至半夜，忙中作乐，定格下一些忙碌的瞬间，也是十分有趣的体验。

清晨莫干山竹林的清澈阳光，可以照到心中的平静吗？

异常干净的火车站台，有好久不见的绿皮火车呜呜飞过

入画的导演看起来和画面毫不违和，猜猜哪个是导演？

棚内明亮如白昼，但此时已经天黑黑了

高冷的食材预备役留下一个冷酷的背影，仿佛在说：垃圾。

（不是我们扔的）

虽然总是玩笑说做项目是个种草沦陷的过程 ，但从另一个角度看，也是一种产品力的体现。越来越多年轻的新锐品牌需要一个平台去展示，去发声，好的品牌与产品总能给到创意人更多底气。

「年轻」也不是一个物理定义，希望每一个看到这些新鲜事物的你，都能挖掘出更多可能。

保持新鲜，生活便不会老去。