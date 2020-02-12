腾讯会议：Are you sure？你真的会开会吗？

“开会开会，我们来接brief了！”

听到“开会”两个字就觉得头疼，时间过得好慢，事情没这么简单，甚至有些会，一开就停不下来。

01

一个会议APP喊你来开会





当我们得知，这个breif的客户是腾讯会议的时候，我们一下子都笑了，“不用聚众了？是不是我们可以在各自的工位上开着腾讯会议APP接brief了？”

就是这么突如其来，这个世纪创意的开会形式就这么被好旺角打开了！

（再次宣传一下我们公司，老板贼好玩，同事贼天马行空，网络贼快～）

这次客户向我们提出，想要基于用户对“开会”的痛点，通过几支创意化视频，传达产品轻松愉快、简单入会、高效、安全、随时随地接入等优势，希望我们能够提出兼顾to B&C的长线品牌“传播主张”和“沟通策略”。

为了收集“开会”的痛点，于是，一场大型的「开会OS吐槽大会」开始了。

02

你喜欢开会吗？职场人开会OS大公开





平时开会发表idea的贼少，一提到“开会”，每个人的内心槽点贼多。

用户对“开会”的痛点，正是这些我们每一天都会遇到的问题，这不就是职场人的生活常态吗？

个体融入到组织，工作发展成协作，我们每天面临着低效的沟通，消耗大量的时间成本与人力成本，甚至会在忙碌与精神消耗中会产生疑问：这样的会，有必要开吗？

只要工作中存在多人协作，会议是避免不了的，但怎样才能开好一个会？怎样能让会议变得简短有效？难道我们不需要学习怎么开个好会吗？于是，我们提出了「腾讯会议 会开会」的idea，来一次职场人开会OS大公开，让一个会开会的腾讯会议，教你如何开好一个理想的会。





03

不惧任何场景，教你开个好会





每次抢会议室，都觉得没发挥好？

出差南北到处飞，差旅费高得吓人？

一天会议无缝衔接，来不及换场？

不管是办公楼、在家、在地铁上、在饭馆里……开会场景不受约束，高效便捷轻松。会开会的腾讯会议，教你拥抱仪式感、0距离感、安全感，教你复杂变简单，教你加速会议效率。如何开个好会？看完腾讯会议这支视频就知道了。

文案：

会，将会，代表一种可能

1080P高清画质

会看得清晰

音视频智能降噪

会说得畅快

弱网稳定通话

会听得明白

自定义会议布局

会营造仪式感

全球节点部署 跨国会议稳定流畅

会没有距离感

会让繁复

变的精简

会将臃肿

变的敏捷

会更踏实

沉淀势能

会更轻巧

加速生长

会连接每一个组织与个体

会释放来自时代的力量

会，机会，蕴藏一种未来

腾讯会议 会开会

最后，感谢我们的客户以及摄影制作团队。

客户：腾讯会议

创意代理商：好旺角GMKOK

制作公司：37film

导演：胡越

「沿着旧地图，到不了新大陆」

好旺角正在招人，如果你洞察都深，想法够多，创意够戏精，大胆来长寿路652号7号楼4楼敲门吧。